Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi

Soykırımcı İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırgan politikalarını sürdürürken Körfez ülkeleriyle askeri alanda yeni bir iş birliğinin kapısını araladı.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) Başkanı Boaz Levy, İsrail üretimi savunma sistemlerinin satışı konusunda bazı Körfez ülkeleriyle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Levy'nin açıklamaları, Tel Aviv yönetiminin askeri satışları yalnızca ekonomik bir kazanç olarak değil, Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirecek stratejik bir araç olarak gördüğünü de ortaya koydu.

Körfez’de dikkat çeken ironi

Muhtemel satışların ortaya çıkardığı çelişki ise dikkat çekiyor.

İsrail'in Gazze'deki savaşı ve bölgedeki askeri operasyonları Körfez'deki güvenlik hesaplarını doğrudan etkilerken, Tel Aviv yönetimi şimdi aynı coğrafyaya hava ve füze savunma sistemleri satmaya çalışıyor.

Başka bir ifadeyle İsrail'in bölgesel askeri faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri hesaba katmak zorunda kalan ülkelerin güvenlik ihtiyaçları, İsrail savunma sanayisi açısından yeni bir pazara dönüşebilir.

Bununla birlikte Körfez ülkelerinin “yalnızca İsrail’den çekindiği” şeklindeki kesin bir ifade yerine, İsrail'in bölgede bu ülkelerin güvenlik kaygılarından biri olduğunu söylemek daha isabetli. İran, Yemen kaynaklı saldırılar ve başka bölgesel tehditler de Körfez'in savunma planlamasında uzun süredir yer tutuyor.

Kendi önleme füzeleri için de ‘yetersiz kalabilir’ endişesi

İsrail News 24'ün aktardığına göre Levy, İsrail'in kendi önleme füzesi stoklarının yeterliliği konusunda da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Levy, mevcut stoklara ilişkin “Her zaman daha fazlasına ihtiyaç var” ifadelerini kullanırken üretimin sürekli devam etmesi gerektiğini belirtti.

İsrailli yetkili, üretim konusunda hem İsrail hem de ABD kaynaklı bazı kısıtlamalar bulunduğunu söyledi.

‘Daha büyük bütçelere ihtiyacımız var’

Levy, uzun süren çatışmalar sırasında çok sayıda balistik füzenin kullanıldığını hatırlatarak önleme füzesi stoklarının sürekli yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma bütçesinin artırılması gerektiğini belirten Levy:

“Daha fazla önleme füzesine sahip olabilmek için daha büyük bütçelere ihtiyacımız var. Mali kaynaklar ise sınırlı.”

Ortaya çıkan tablo dikkat çekici: Kendi önleme füzesi stoklarının yeterliliğini tartışan İsrail, aynı zamanda Körfez'e savunma sistemi satmanın yollarını arıyor.

Silah satışıyla normalleşme hesabı

Levy'nin açıklamalarında dikkat çeken bir başka nokta ise muhtemel silah satışlarının siyasi boyutu oldu.

İsrailli yetkili, bazı Körfez ülkeleriyle güvenlik alanında geliştirilecek iş birliğinin bu ülkelerle normalleşme sürecini ilerletmede “lokomotif” görevi görebileceğini söyledi.

Buna göre Tel Aviv'in hesabı yalnızca savunma sistemi satmak değil. Askeri anlaşmalar üzerinden kurulacak ilişkinin zaman içerisinde güvenlik ve siyasi alanları kapsayan daha geniş stratejik ortaklıklara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Böylece İsrail savunma sanayisinin Körfez'e açılması, Tel Aviv açısından hem yeni bir silah pazarı hem de bölgedeki diplomatik izolasyonu kırmak için kullanılabilecek bir araç haline geliyor.