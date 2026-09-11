30 yaşındaki her birey dikkat etmeli: Doğal biberiye ve karanfili kaynatıp şişeye doldurun! Saçlar hacim kazanacak
Mevsim geçişleri ve kimyasal ürün kullanımı nedeniyle yoğun saç dökülmesi yaşayanlar için doğanın sunduğu etkili karışım yeniden gündemde. Yoğun saç dökülmesi 30’lu yaşlarda başlayabilir ve yaş ilerledikçe artma eğilimi gösterebilir. Mutfaklarda sıklıkla kullanılan biberiye ve karanfilin birleşimi, saç köklerindeki kan dolaşımını hızlandırarak saç dökülmesini azaltmaya yardımcı oluyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu doğal karışımın, saç derisini besleyerek yeni saç oluşumunu desteklediği ve saçlara hacim kazandırdığı belirtiliyor. İşte saçlara kat kat daha fazla hacim kazandırdığı öne sürülen o karışım...