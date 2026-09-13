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130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi! Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi Yeniden bir araya gelecekler: Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri: 5. dönem an meselesi 231 Türk okulunu kim kapattı? Yunan’dan eğitim özgürlüğü masalı... Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor Süper Lig ve dünyada nefesleri kesecek maçların saatleri ve kanalı belli oldu! Yüksel Yıldırım'dan taraftara olay cevap! 'Bu akşam kulübe gel' Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin Fenerbahçe’de kritik Gaziantep FK deplasmanı öncesi iki şok birden! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
Otomotiv
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130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

130 beygirlik akıllı hibrit motoru, kabindeki havayı temizleyen Nanoe-X klima teknolojisi ve yenilenen dijital dünyasıyla öne çıkan Toyota Yaris Hybrid Passion X-Pack şehir içi rotalarımın test konuğu oldu. Trafikteki ani hızlanmaları ve etkileyici ivmelenmesiyle üst düzey bir sürüş rahatlığı sunarken gerçek yol şartlarında 3.9 litrelik resmi fabrika verisini birebir yakalayan bu kompakt deha, günümüz ekonomik koşullarında bütçesini düşünen tüketicilerin en güçlü yol arkadaşı olmaya aday.

#1
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Ekonomik dengelerin her geçen gün daha hassas hesaplandığı günümüzde bir otomobilden beklediğimiz verimlilik ve pratiklik çıtası hiç olmadığı kadar yükseldi. Tüketiciler olarak özellikle büyükşehirlerin bitmek bilmeyen trafiğinde bizi yormayacak dinamik ve kıvrak bir yol arkadaşı arıyoruz.

#2
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

İşte tam bu beklentilere nokta atışı bir cevap sunan ve hibrit teknolojisinin dünyadaki öncüsü Toyota’nın bizzat direksiyonuna geçtiğim en güncel ve en donanımlı modeli konuğumuz oluyor. Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack e-CVT model yılı yenilikleriyle birlikte hem dijital teknolojilerini hem de o kendine has iddialı tarzını çok daha yukarılara taşıyan bu kompakt Japon dehasını metropol trafiğinin dur kalk keşmekeşinde ve günlük şehir içi rotalarımda sizler için her yönüyle test ettim.

#3
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Araca dışarıdan ilk yaklaştığınızda sınıfındaki o alışılagelmiş sevimli hatchback algısını tamamen yıkan son derece dinamik ve hırçın bir tasarım sizi karşılıyor. Özellikle bu test aracındaki Siyah Tavan opsiyonuyla birleşen çift renk kombinasyonu, geniş çamurluk kavisleri ve keskin LED far yapısı Yaris'e adeta yollarda süzülen bir sporcu havası katmış.

#4
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Kapıyı açıp sürücü koltuğuna adım attığımda asıl teknolojik dönüşüm kendini hissettiriyor. Kabinde harika bir 12.3 inçlik tamamen dijital, renkli premium gösterge paneli bizi karşılıyor. Bu ekranın çözünürlüğü ve kişiselleştirilebilir temaları o kadar başarılı ki sürüş esnasında ihtiyacınız olan tüm hibrit akış bilgilerini gözünüzü yoldan ayırmadan takip edebiliyorsunuz.

#5
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Hemen ortada konumlandırılan 10.5 inçlik HD multimedya ekranı ise kablosuz bağlantı desteğiyle günlük kullanım pratikliğini üst seviyeye çıkarıyor.

#6
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Peki bu şık kabinde yolcuları ve şoförü bekleyen o en özel sürpriz ne derseniz kesinlikle klima sistemine saklanmış gizli bir teknoloji derim. Araçta standart olarak sunulan Nanoe-X® Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima sistemi yer alıyor. Bu teknoloji sadece içeriyi soğutup ısıtmakla kalmıyor ve havadaki mikroskobik su partiküllerini kullanarak kabin içindeki polenleri, kötü kokuları ve hatta görünmeyen zararlı maddeleri aktif olarak filtreliyor.

#7
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Günlük şehir içi koşturmacasında o yoğun trafiğin egzoz dumanlarının arasında kalındığında bile kabinin içi her daim tertemiz, ferah ve adeta bir orman havası tazeliğinde kalıyor. Çocuklu aileler veya alerjik bünyesi olan sürücüler için bu donanım tek kelimeyle muazzam bir yaşam kalitesi sunuyor.

#8
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

İç mekanın genişliği ön tarafta spor dikişli koltuklarla harika bir konfor ve vücudu saran bir ergonomi sağlarken arka tarafta da şehir içi seyahatler için yeterli bir alan vaat ediyor.

#9
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Aracın 286 litrelik bagaj hacmi ise çift katlı zemin mekanizması sayesinde günlük alışverişler için son derece zekice optimize edilmiş.

#10
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Gelelim bu kompakt gövdenin altındaki akıllı mühendisliğe ve beni kendisine hayran bırakan o seri sürüş karakterine. Yeni Yaris Hybrid gücünü 1.490 cc hacmindeki 3 silindirli benzinli motor ile son nesil elektrik motorunun kusursuz ortaklığından alıyor. Bu sistem toplamda 130 Beygir Gücü (HP) üreterek araca ciddi bir çeviklik ve performans kazandırıyor. İçten yanmalı motor tek başına 120 Nm Tork üretirken elektrik motorunun gaz pedalına basıldığı o ilk andan itibaren sunduğu anlık tork desteği sürüş keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor. Sarsıntısız ve debriyajsız çalışan e-CVT otomatik şanzıman ile elektrik ve benzinli motor arasındaki geçişleri hissetmek neredeyse imkansız.

#11
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Şehir içindeki hızlanmalarda tamamen sessiz ve sıfır emisyonlu bir elektrikli araç gibi ilerlerken ani hızlanma veya ani sollama ihtiyacı duyduğunuzda araç resmen karakter değiştiriyor. Gaz pedalına dokunduğunuz an gecikmesiz gelen o elektrikli ivmelenme hissi ve motorun ani tepkileri o kadar iyi ayarlanmış ki şehir içi pratikliğinde kendinizi fazlasıyla güvende hissediyorsunuz. İki motorun birleşen gücüyle araç 0-100 km/s hızlanmasını sadece 9.2 saniye gibi çok başarılı ve seri bir sürede tamamlayarak sürücüsüne harika bir sürüş rahatlığı ve performans sunuyor.

#12
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Şimdi hepimizin en çok odaklandığı ve günümüz şartlarında cüzdanımızı doğrudan rahatlatacak o muazzam tüketim hesabına gelelim. Markanın bu güçlü ve güncel hibrit sistemi için açıkladığı resmi fabrika verisi 100 kilometrede ortalama 3.9 litre. Ancak bizzat direksiyon başında gerçekleştirdiğim günlük test sürüşlerinde tüketici gözüyle bu verilerin gerçek hayata nasıl yansıdığına şahit oldum. Gösterge panelinde bizzat elde ettiğim karma tüketim değeri tam olarak 3.9 litre/100 km olarak kayıtlara geçti.

#13
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Yani fabrika verisini birebir yakalamayı başardım. Akıllı hibrit batarya yönetimi ve ayağınızı gazdan çektiğiniz her an devreye giren yenilenmeli frenleme sistemi sayesinde şehir içinde adeta yakıtı koklayan bir grafik çiziyor. 36 litrelik yakıt deposuyla bu araç sunduğu ataklığa ve seriliğe rağmen cebinizi hiç yormadan çok ciddi bir şehir içi menzilini tek depoda sunabiliyor.

#14
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Netice olarak Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack e-CVT sadece modern bir şehir içi hatchback otomobili değil aynı zamanda yüksek konforu, üst düzey güvenliği barındıran Toyota Safety Sense 3 sistemini ve harika bir yakıt ekonomisini tek bir potada eriten tam bir tüketici dostu.

#15
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Sessiz ve ani ivmelenmeleriyle son derece keyifli ve ekonomik bir sürüş arayan, bütçesini düşünen her tüketicinin bu araca mutlaka yakından bakmasını tavsiye ederim.

#16
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

Kararınız hayırlı ve tekeriniz her daim düz bassın.

#17
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

#18
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

#19
Foto - 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

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