130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!
130 beygirlik akıllı hibrit motoru, kabindeki havayı temizleyen Nanoe-X klima teknolojisi ve yenilenen dijital dünyasıyla öne çıkan Toyota Yaris Hybrid Passion X-Pack şehir içi rotalarımın test konuğu oldu. Trafikteki ani hızlanmaları ve etkileyici ivmelenmesiyle üst düzey bir sürüş rahatlığı sunarken gerçek yol şartlarında 3.9 litrelik resmi fabrika verisini birebir yakalayan bu kompakt deha, günümüz ekonomik koşullarında bütçesini düşünen tüketicilerin en güçlü yol arkadaşı olmaya aday.