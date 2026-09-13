130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi!

İşte tam bu beklentilere nokta atışı bir cevap sunan ve hibrit teknolojisinin dünyadaki öncüsü Toyota’nın bizzat direksiyonuna geçtiğim en güncel ve en donanımlı modeli konuğumuz oluyor. Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack e-CVT model yılı yenilikleriyle birlikte hem dijital teknolojilerini hem de o kendine has iddialı tarzını çok daha yukarılara taşıyan bu kompakt Japon dehasını metropol trafiğinin dur kalk keşmekeşinde ve günlük şehir içi rotalarımda sizler için her yönüyle test ettim.