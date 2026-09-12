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Spor Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle devirdi
Spor

Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle devirdi

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AA Giriş Tarihi:

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Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle devirdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede Cengiz Ünder, 2 gol kaydetti.

Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı, konuk ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri; 1 ve 71. dakikalarda Jesus Ramirez, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder ile 69. dakikada Alexandros Kyziridis kaydetti.

Samsunspor'un tek sayısı ise 5. dakikada Tomasson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 7'ye yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6.haftasında Çorum FK, Alanyaspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

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