Roka binlerce yıllık efsane aroma: Hem nefes darlığına hem de sindirime iyi geliyor! Bu yöntem ile organik yetişiyor

Üst Solunum Yollarını Rahatlatır: Geleneksel kullanımda rokanın solunum yollarını rahatlatıcı, balgam sökücü ve boğazı yumuşatıcı etkileri olduğu bilinmektedir İçerdiği yüksek C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnç sağlarken, bu enfeksiyonlara bağlı gelişen nefes darlığı hissinin hafiflemesine katkıda bulunur. Her sağlıklı besinde olduğu gibi rokanın da aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır. Fazla miktarda roka yemek bağırsaklarda gaz, şişkinlik veya irritasyona neden olabilir. Ayrıca ciddi kronik nefes darlığı (astım, KOAH gibi) veya akut sindirim sistemi rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, bu tür bitkisel destekleri bir hekim kontrolünde ve tıbbi tedaviye ek olarak değerlendirmesi önemlidir. Roka, keskin aroması ve sayısız faydasıyla binlerce yıldır sofraların vazgeçilmezi olan, antik Roma döneminden beri hem gıda hem de şifa kaynağı olarak kullanılan organik bir mucizedir. Akdeniz mutfağının bu güçlü yeşilliği, özellikle nefes darlığı (astım, bronşit belirtileri) ve sindirim sistemi sorunları üzerinde son derece etkilidir.