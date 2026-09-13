Roka binlerce yıllık efsane aroma: Hem nefes darlığına hem de sindirime iyi geliyor! Bu yöntem ile organik yetişiyor

Roka, bilimsel adıyla “Eruca vesicaria”, genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişen, ilaç etken maddeleri, sabit veya uçucu yağlar yapılabilen ve salataların başkahramanlarından biridir. Belirgin yeşil damarlı (orta damar) karahindiba benzeri etli, uzun, lobüler yapraklara sahiptir. Turpgiller ailesine mensup olan roka, aromatik yapısı nedeniyle salatalar dışında da yemeklere eklenebilmektedir. Ekilmesini takip eden 40. günde bitkisi olgunlaşmış ve yemeye hazır hale gelmektedir. Tüm yıl boyunca ekilebilir ve tüketilebilir. Roka bitkisinin yapraklarının kullanımı haricinde, tohumundan hardal üretilmektedir. Bir zamanlar genellikle tıbbi alanda kullanılan roka, şimdi esas olarak salatalarda tüketilmek için yerini bulmuştur. Rokanın faydaları nelerdir? Sindirim Sistemine Katkıları Zengin Lif Kaynağı: Roka, yüksek oranda lif içerir. Lifler, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler ve sindirim sürecinin daha sağlıklı çalışmasını destekler. Doğal Sindirim Enzimlerini Tetikler: Rokanın o karakteristik acımsı tadı, sindirim salgılarını ve mide asidini uyarır. Bu durum, ağır yemeklerin ardından hazımsızlık ve şişkinlik yaşanmasını engellemeye yardımcı olur.