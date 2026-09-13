100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yıllar önce çok fazla para ödediği için pişman olduğu dev satın alma, Berkshire Hathaway'in en değerli yatırımlarından birine dönüştü. 2016'da 37,2 milyar dolara alınan ve daha sonra Berkshire'a 11 milyar dolarlık zarar yazdıran Precision Castparts'ın, havacılık ve yapay zeka veri merkezlerinden gelen güçlü talep sayesinde bugün 100 milyar dolarlık kâr elde etti...