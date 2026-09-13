100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

Berkshire, uçak motorları başta olmak üzere kritik metal parçalar üreten Precision Castparts'ı 2016'da 37,2 milyar dolara satın almış, Buffett daha anlaşma yapılırken şirket için yüksek bir çarpan ödediğini kabul etmişti. Pandemiyle birlikte havacılık sektörünün sert darbe alması ise tabloyu daha da kötüleştirmişi ve Berkshire, yatırım nedeniyle 11 milyar dolarlık zarar kaydetmişti. Buffett daha sonra hissedarlara yazdığı mektupta şirketin kâr potansiyeli konusunda fazla iyimser olduğunu ve Precision Castparts için "çok fazla" ödediğini açıkça kabul etmişti.