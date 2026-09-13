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100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

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100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın yıllar önce çok fazla para ödediği için pişman olduğu dev satın alma, Berkshire Hathaway'in en değerli yatırımlarından birine dönüştü. 2016'da 37,2 milyar dolara alınan ve daha sonra Berkshire'a 11 milyar dolarlık zarar yazdıran Precision Castparts'ın, havacılık ve yapay zeka veri merkezlerinden gelen güçlü talep sayesinde bugün 100 milyar dolarlık kâr elde etti...

#1
Foto - 100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın uzun süre sorunlu yatırımlarından biri olarak görülen Precision Castparts satın alımı, 10 yıl sonra Berkshire Hathaway'in lehine döndü.Daha değerli hale geldi.

#2
Foto - 100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

Berkshire, uçak motorları başta olmak üzere kritik metal parçalar üreten Precision Castparts'ı 2016'da 37,2 milyar dolara satın almış, Buffett daha anlaşma yapılırken şirket için yüksek bir çarpan ödediğini kabul etmişti. Pandemiyle birlikte havacılık sektörünün sert darbe alması ise tabloyu daha da kötüleştirmişi ve Berkshire, yatırım nedeniyle 11 milyar dolarlık zarar kaydetmişti. Buffett daha sonra hissedarlara yazdığı mektupta şirketin kâr potansiyeli konusunda fazla iyimser olduğunu ve Precision Castparts için "çok fazla" ödediğini açıkça kabul etmişti.

#3
Foto - 100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

Yapay zeka dengeleri değiştirdi. Aradan geçen yılların ardından şirketin ürettiği kritik parçalar yeniden büyük önem kazandı. Özellikle uçak motorlarının türbin kanatlarında kullanılan hassas döküm parçalarında arz sıkıntısı yaşanırken talebi artıran bir diğer alan ise yapay zeka oldu. Benzer parçalar, yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılan doğal gaz türbinlerinde de kullanılıyor. Sektördeki değerlemelerin ne kadar yükseldiğini gösteren son gelişme ise GE Aerospace'in Precision Castparts'ın az sayıdaki rakibinden Consolidated Precision Products'ı 11,75 milyar dolara satın alma kararı oldu.

#4
Foto - 100 milyar dolar... Warren Buffett bile pişman olmuştu: O yatırımı kâr elde ediyor! Herkes peşinden koşuyor

Barron's, GE Aerospace'in anlaşmasındaki değerleme çarpanının Precision Castparts'a uygulanması halinde şirketin değerinin 100 milyar dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Bu rakam, Berkshire'ın 2016'da ödediği 37,2 milyar doların üç katına karşılık geliyor. Barron's daha önce şirket için 60-75 milyar dolarlık bir değer tahmininde bulunmuştu. Böylece Buffett'ın yıllarca eleştirilen ve kendisinin de pahalıya aldığını kabul ettiği yatırımı, Berkshire'ın en değerli iştiraklerinden biri haline gelmiş olabilir.

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