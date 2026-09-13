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Okul öncesi çocuklarda ağız kokusu sorunu en önemli bir belirtisi: Kulakta büyük zarar veriyor, başarıyı etkiliyor

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Okul öncesi çocuklarda ağız kokusu sorunu en önemli bir belirtisi: Kulakta büyük zarar veriyor, başarıyı etkiliyor

Okul başlamadan önce okul kıyafeti, çantası ve kırtasiye malzemeleri hazırlığı derken sağlıkla ilgili belirtileri gözden kaçırabiliyoruz. Çocuklarda ağız kokusu, gece horlaması ve kulak tıkanıklığının arkasındaki gizli tehlikeleri uzmanı anlattı. Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına göre, bu durum çocukların işitme kalitesine büyük zarar vererek okul başarılarını olumsuz etkilemektedir... İşte okul başarısını doğrudan etkileyen o uyarılar, yanlış bilinen doğrular

#1
Foto - Okul öncesi çocuklarda ağız kokusu sorunu en önemli bir belirtisi: Kulakta büyük zarar veriyor, başarıyı etkiliyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler için kırtasiye ve giyim alışverişi kadar hayati önem taşıyan bir süreç daha başladı: Sağlık kontrolleri.

#2
Foto - Okul öncesi çocuklarda ağız kokusu sorunu en önemli bir belirtisi: Kulakta büyük zarar veriyor, başarıyı etkiliyor

Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Derya Berk, çocuklarda fark edilmeyen solunum, uyku ve işitme problemlerinin sınıf içi başarıyı, dikkati ve öğrenme kapasitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Çoğu zaman gözden kaçan ağız kokusu, gece horlaması ve kulakta tıkanıklık hissi gibi belirtilerin geniz eti veya orta kulakta sıvı birikimi habercisi olabileceğini belirten Dr. Derya Berk, ders zili çalmadan önce yapılması gereken kritik KBB muayenesinin önemini vurguladı.

#3
Foto - Okul öncesi çocuklarda ağız kokusu sorunu en önemli bir belirtisi: Kulakta büyük zarar veriyor, başarıyı etkiliyor

Çocuklarda gece ağız açık uyuma, horlama, huzursuz bir şekilde yatakta dönüp durma ve kafa terlemesi gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Derya Berk, gündüzleri sürekli ağızdan nefes alma ve ağzın açık durmasının da değerlendirilmesi gereken bulgular arasında yer aldığını belirtiyor. Akşam'a göre Çocuklarda gece ağız açık uyuma, horlama, huzursuz bir şekilde yatakta dönüp durma ve kafa terlemesi gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Derya Berk, gündüzleri sürekli ağızdan nefes alma ve ağzın açık durmasının da değerlendirilmesi gereken bulgular arasında yer aldığını belirtiyor.

#4
Foto - Okul öncesi çocuklarda ağız kokusu sorunu en önemli bir belirtisi: Kulakta büyük zarar veriyor, başarıyı etkiliyor

Çocukların zaman zaman "Kulağım tıkalı", "Kulağımda ses var" veya "Kulağımda patlamalar oluyor" şeklindeki ifadelerinin önemsenmesi gerektiğini belirten Dr. Derya Berk, ara sıra ortaya çıkan ve kendiliğinden geçen hafif kulak ağrılarının da bazı kulak problemlerinin belirtisi olabileceğini söylüyor. Söylenenleri duymama veya sık sık tekrar ettirme, televizyonun sesini çok açma ya da televizyona çok yakın oturma gibi davranışların işitme problemi açısından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Derya Berk, dikkat dağınıklığı, dalgınlık, dengesizlik, huzursuz mimik ve hareketlerin de eşlik edebileceğini belirtiyor. Ailelere çocuklarındaki bu belirtileri gözden kaçırmamaları çağrısında bulunan Dr. Derya Berk, söz konusu şikâyetlerin geniz eti, bademcik sorunları veya orta kulakta sıvı birikiminin işareti olabileceğini söylüyor. Özellikle orta kulakta sıvı birikiminin aileler tarafından kolaylıkla fark edilemeyen işitme kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Derya Berk, bunun çocuğun öğrenme sürecini ve dolayısıyla okul başarısını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Kulak Burun Boğaz muayenesiyle söz konusu problemlerin tespit edilebildiğini belirten Dr. Derya Berk, uygun vakalarda ilaç tedavisi veya küçük cerrahi müdahalelerle sorunların tedavi edilebildiğini söylüyor. Okul öncesinde yapılacak bir KBB muayenesinin çocuğun eğitim yılı boyunca yaşam kalitesine önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Dr. Derya Berk, "İyi nefes alan, iyi uyuyan ve iyi duyan bir çocuk; sınıfında da daha dikkatli, daha enerjik ve daha başarılı olabilir. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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