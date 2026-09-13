'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda “Zenne Arif” olarak tanınan ve sosyal medyadaki müstehcen dans görüntüleriyle tepki çeken Arif Saçlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, aile yapısını, çocukları ve toplum düzenini koruma gerekçesiyle 5 il merkezli başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarının toplam 15 ili kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, gizli soruşturmacıların da görev aldığı teknik ve fiziki takipler sonucunda şu ana kadar 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın mali boyutunda, özellikle bazı derneklerin yurt dışından aldığı yüksek tutarlı fonlar ve MASAK raporları da titizlikle inceleniyor.

Çeşitli gece kulüpleri, parti ve özel organizasyonlarda sahne alan Arif Saçlı’nın, sosyal medyada hızla yayılan müstehcen videoları büyük infiale neden olmuştu. Saçlı’nın da söz konusu operasyonlar kapsamında gözaltında olduğu öğrenildi. Aynı dansçının geçen sene yine Eylül ayında müstehcenlik nedeniyle gözaltına alındığı ancak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, “Ahlaksızlık cezasız kaldıkça yayıldıkça çoğalıyor, serbest bırakınca aynı rezillikler devam ediyor, ibretlik cezalar şart” yorumları yaptılar.