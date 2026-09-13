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Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

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Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, çocukların aşırı işlenmiş ve paketli gıdalardan uzak tutulması gerektiğini belirterek anne-babalar ile öğretmenlere uyarıda bulundu. Okul kantinlerindeki işlenmiş ürünlere de tepki gösteren Karatay, çocukların beslenmesinde evde hazırlanan sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalı “Karatay Sözü”nde çocuk ve gençlerin beslenmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşırı işlenmiş gıdaların çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini savunan Karatay, anne babalara ve öğretmenlere önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

Çocuk ve gençlerin sağlığı hakkında konuşan Canan Karatay, özellikle aşırı işlenmiş yiyecek ve içeceklerin tüketimine dikkat çekti. Karatay, bu tür ürünlerin bebekler ve çocuklar açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek ailelerin çocuklarının tükettiği ürünlerin içeriğine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. 2024 yılında British Medical Journal’da yayımlanan bir bilimsel çalışmaya da değinen Karatay, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin farklı sağlık problemleriyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Karatay konuşmasının bir bölümünde 32, sonraki bölümlerinde ise 42 farklı sağlık sorunundan söz etti. Karatay’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de okul kantinleri oldu. Anne babalara, öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenen Karatay, okul kantinlerinde satılan aşırı işlenmiş ürünlerin çocukların beslenmesinden çıkarılması gerektiğini savundu. Karatay, “Okullardaki kantinlerden işlenmiş gıdaları kaldırın” çağrısında bulunarak çocukların özellikle paketli ve yüksek oranda işlenmiş ürünlerden uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bazı okullarda daha önce yaptığı açıklamaların ardından kantinlerin kapatıldığını öne süren Karatay, bu yönde karar alan okul yöneticilerini de kutladığını belirtti.

#3
Foto - Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

Çocuklarda görülen bazı davranış ve sağlık sorunlarının beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı olabileceğini savunan Karatay, özellikle hiperaktiviteye dikkat çekti. Çocukların yalnızca davranışları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, beslenme biçiminin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Karatay, “Çocuklara ne verirseniz çocuklar odur. Çocukları neyle beslerseniz çocuklar odur” ifadelerini kullanarak çocukluk dönemindeki beslenmenin önemine vurgu yaptı. Çocuklardaki Sağlık Sorunlarını Sıraladı Canan Karatay, aşırı işlenmiş gıda tüketimiyle ilişkilendirdiği sağlık sorunları arasında tansiyon yüksekliği ve karaciğer yağlanmasını da gösterdi. Karatay ayrıca ergenlik dönemindeki çocuklarda hormonal değişiklikler ve çeşitli metabolik sorunlar görülebildiğini belirterek, özellikle küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması gerektiğini savundu. Bu açıklamalar Karatay’ın değerlendirmelerini yansıtırken, çocuklarda hiperaktivite, tansiyon yüksekliği, karaciğer yağlanması veya hormonal bozukluk gibi sağlık sorunlarının birden fazla nedeni bulunabileceğinden tanı ve tedavi için sağlık profesyonellerine başvurulması önem taşıyor.

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Foto - Canan Karatay'dan uyarı: Paketli gıdaları çocuklarınıza vermeyin

Ailelere çocuklarının okul beslenmesini evde hazırlama çağrısında bulunan Karatay, paketli ürünler yerine evde hazırlanan yiyeceklerin tercih edilmesini önerdi. Anne, baba veya çocukların bakımını üstlenen kişilerin evde sağlıklı yiyecekler hazırlayarak bunları beslenme çantasıyla okula gönderebileceğini söyleyen Karatay, çocukların sakinleştirilmesi veya oyalanması amacıyla paketli gıdalara yönelinmemesi gerektiğini ifade etti.

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