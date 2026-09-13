  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mersin Limanı'nda devasa uyuşturucu operasyonu! Bakan Gürlek: Baronlara geçit yok Nesiller tehlike altında! Sapık LGBT kavramları çocukları krize sokuyor! Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş" “Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi 'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında! CHP’li başkandan üreticiye akılalmaz şeftali çağrısı: Satmayın, dereye dökün! Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi?
Yerel Balya yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı
Yerel

Balya yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Konya Beyşehir'de saman balyası taşıyan kamyonette seyir sırasında yangın çıktı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde balya yüklü kamyonet, yolculuk sırasında bir anda alevlere teslim oldu.

 

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta Kara yolu üzerinde seyir halinde olan balya yüklü kamyonette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki saman balyalarının alev alev yandığı yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kara yolunda da kısa süreli ulaşım aksaması yaşandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.

 

Kamyonetteki balyaların alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı
Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı

Yerel

Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı

Bismil'de yangında mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kurtardı
Bismil'de yangında mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kurtardı

Yerel

Bismil'de yangında mahsur kalan kadını konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kurtardı

Yangınlar kontrol altına alındı! Kızılcahamam’dan sevindiren haber
Yangınlar kontrol altına alındı! Kızılcahamam’dan sevindiren haber

Gündem

Yangınlar kontrol altına alındı! Kızılcahamam’dan sevindiren haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23