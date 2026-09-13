Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan başvuru üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, çok sayıda sapık LGBT derneğine ait sosyal medya hesabı ve internet içeriğine erişimin engellenmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan başvuru üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, çok sayıda sapık LGBT derneğine ait sosyal medya hesabı ve internet içeriğine erişimin engellenmesine karar verdi.
Söz konusu kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına bildirimde bulunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan talep üzerine, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğince soruşturma kapsamındaki çok sayıda LGBT derneğine ait sosyal medya hesabı ve internet içeriği hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi.