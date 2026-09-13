“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'ye katılmayan Yavaş'ın CHP'deki geleceğinin ne olacağı ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ederken gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor”

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Saymaz paylaşımına,

“Mansur Yavaş, yavaş yavaş çekiliyor.”

ifadeleriyle başladı.

Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğini ileri süren Saymaz, muhalefetin bundan sonraki seçim hesaplarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı aday olarak görmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını planlarından çıkardığı iddiası

Saymaz'ın iddiasına göre Yavaş'ın gelecek planlarında artık cumhurbaşkanlığı adaylığı bulunmuyor.

Saymaz, “Muhalefet seçim planlarını Yavaş’sız yapmalı. Çünkü Yavaş, gelecek planları arasından cumhurbaşkanı adaylığını çıkarmış görünüyor” ifadelerini kullandı.

Böylece uzun süredir muhalefetin muhtemel cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Yavaş'ın adaylık defterini kapattığı ileri sürüldü.

CHP’den istifa ederek bağımsız devam edebilir

Saymaz'ın gündeme getirdiği iddia yalnızca cumhurbaşkanlığı adaylığıyla sınırlı kalmadı.

Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceğini de ileri süren Saymaz, Yeni Parti ile CHP arasında yaşanan gerilimin bu kararda gerekçe gösterilebileceğini belirtti.

Saymaz,

“Yeni Parti-CHP gerilimini gerekçe gösterip istifa edebilir. Bağımsız belediye başkanı olarak devam edebilir.”

diye yazdı.

İddianın gerçekleşmesi halinde Yavaş'ın CHP'den ayrıldıktan sonra başka bir partiye geçmek yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmesi gündeme gelecek.

Gözler Mansur Yavaş’a çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından siyasi geleceğine ilişkin tartışmaların merkezine yerleşen Yavaş hakkındaki son iddialar gözleri Ankara'ya çevirdi.

Ancak şu aşamada Mansur Yavaş tarafından cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiğine veya CHP'den istifa edeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Gündeme gelen değerlendirmeler İsmail Saymaz'ın iddiasına dayanıyor.

Bu nedenle kaynak metindeki “İstifasını duyuracak” ifadesini kesin bilgi şeklinde kullanmak yerine “CHP’den de istifa edebilir” şeklinde vermek haber açısından daha sağlam olur.