Şam’da tarihi kabul! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bölgesel dengeleri sarsan diplomasi trafiğinde dev bir adım daha atıldı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyuta taşındığı bu kritik görüşme, Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihi fotoğrafla tüm dünyaya ilan edildi.
Kritik zirvede iki ülke arasındaki tarihi dayanışma, bölge güvenliği ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi masaya yatırıldı. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve huzur ortamının tesisine verdiği sarsılmaz destek bir kez daha vurgulanırken, Şam yönetimiyle yürütülen yapıcı temasların bölgedeki karanlık odaklara ve terör koridorlarına geçit vermeyeceği açıkça ortaya konuldu.
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