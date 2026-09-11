Uygulaması pratik: Evde turşu kurmanın püf noktaları! Turşu ustası anlattı, çıtır çıtır olmasında en önemli kural
Eskişehir'de uzun yıllardır turşuculuk yapan Güray Atalay, turşu kurma sezonunun açılmasıyla birlikte insanların turşu kullanımında malzemelerin neler olması gerektiğini vurguladı. Atalay, turşu kurarken çeşme suyu ve kimyasallardan uzak durulmasını tavsiye ederken, "Tarladan çıkan ilk ekim ürünler turşu için en ideal malzeme, ikinci ekim sebzeler turşuyu yumuşatıyor" diye anlattı. İşte evde turşu kurarken dikkat edilmesi gereken pratik uygulamalar