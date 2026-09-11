Uygulaması pratik: Evde turşu kurmanın püf noktaları! Turşu ustası anlattı, çıtır çıtır olmasında en önemli kural

Tarladan çıkan ilk ekim ürünlerin turşu için en ideal malzeme olduğunu, ilk ekim ürünleri doğrudan anlaşmalı olduğu çiftçilerden aldıklarını vurgulayan sonrasında gelen mahsullerin turşu için çok uygun olmadığını ifade eden Atalay, "Daha sonra pazarlara geliyor, bunlar da ikinci ekiliş dediğimiz ürünler. Biz bunlara pek rağbet göstermiyoruz açıkçası. Çünkü turşu kurmaya gelmiyor. Müşterilerimizin bize söylediği gibi, 'Biz turşu kuruyoruz, olmuyor, sebebi nedir?' diye sorular geliyor. İşte biraz da bundan kaynaklı; yumuşuyor. Yaklaşık 15-20 gün sonra tazeliğini kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden biz ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını söylüyoruz. Sebzede de çok dikkat etmek gerekiyor; daha çok güvendiği yerlerden sebze almaları çok önemli. Her sebze turşu kurmaya gelmiyor açıkçası. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.