3 kuşaktır ata tohumundan üretiliyor tam 35 yıldır satıyorlar.. O meyve tezgahtaki yerini aldı

Mühürlü İpsala Kavunu'nun Ankara'ya özgü olduğunu ve kendine has bir aromaya sahip bulunduğunu aktaran Uğur Çay, "Bu kavun Ankara'mıza has, ata tohumu ile yetişir ve Mühürlü İpsala Kavunu olarak bilinir. Bizim kavunumuzun asit oranı çok düşüktür. Kabuğu incedir ve diğer kavunlara göre biraz daha aromalıdır. İçi turuncudur, lezzetli bir kavundur. Ankara'ya has bir kavundur. Bu yıl 80 dekar alana kavun ektik. Kavunumuzda rekolteyi 80 dönümde 50 ton civarı bekliyoruz. Bu kavunu 3 kuşaktır ata tohumu olarak ekiyoruz. Ankara'ya has, bu topraklarda yetişen kavundur. Bizim kavunumuzu. sulu olarak yetiştirmeyiz" değerlendirmesinde bulundu. "Halkımızın bu kavunu tatmasını istiyoruz" Yeni kavun sezonunun verimli geçtiğini belirten Uğur Çay, 50 ton rekolte beklediklerini ifade ederek, Bu yıl verimimiz çok güzel geçti. 80 dekarda yaklaşık 50 ton rekolte bekliyoruz. Hasat zamanımız geldi, kavunları toplayıp Yenikent'teki pazarda halkımıza arz edeceğiz. Kavunları toptan ve perakende olarak da satıyoruz. Halkımızın bu kavunu tatmasını istiyoruz. Ankara'da veya civar illerde olup, ata tohumundan kavun yemek isteyenleri Yenikent'teki kavun pazarımıza bekleriz" ifadelerine yer verdi.