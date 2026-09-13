Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Ardanuç Kaymakamı Nazmi Yücel ise festivalin kültür, sanat ve boğa güreşlerini bir araya getirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Beş gün süren Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali’nin son günündeyiz. Festivalimizin ilk üç günü konserlerle, son iki günü ise boğa güreşleriyle devam etti. Yoğun katılımın olduğu festival kapsamında ilçemizde yaklaşık 15-20 bin kişiyi ağırladık. İki ay önce Ardanuç’ta göreve başladım ve boğa güreşlerini burada ilk kez izledim. Oldukça heyecanlı ve boğaların birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı bir organizasyon. Festivalimizin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum."