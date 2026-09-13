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Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

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Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geleneği yaşatan boğa güreşleri, bu kez sıra dışı konumuyla dikkat çeken arenada yapıldı.

#1
Foto - Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yılın son boğa güreşleri, uçuruma bakan bölümü yerden yaklaşık 250 metre yüksekte bulunan arenada gerçekleştirildi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen boğa güreşleri yoğun ilgi gördü. Ardanuç Belediyesi tarafından organize edilen festivalin ilk günlerinde konserler düzenlenirken, son iki gününde ise boğa güreşleri yapıldı. İlçe merkezindeki bir kayanın üzerine inşa edilen ve ilginç yapısıyla dikkat çeken Ardanuç Boğa Güreşleri Arenası, festivale farklı bir atmosfer kattı. Arenanın uçuruma bakan bölümünün yerden yaklaşık 250 metre yüksekte olduğu belirtildi. Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize ve Erzurum’dan getirilen yaklaşık 56 boğa; baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere 7 kategoride mücadele etti.

#2
Foto - Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Yaklaşık 200 yıllık bir geleneğe sahip olan boğa güreşleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yetiştiriciler tarafından büyük bir özenle hazırlanan, ağırlıkları 380 ile 950 kilogram arasında değişen boğalar şampiyonluk için arenaya çıktı. Bozo, Satır, Ramiz, Kobra, Bulut, Katliam gibi ilginç isimlerin verildiği boğaların mücadeleleri renkli görüntüler oluşturdu. Baş kategorisinin şampiyonuna 150 bin lira ödül verilirken, festival kapsamında toplamda yaklaşık 1 milyon lira para ödülü dağıtıldı. Tribünleri sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran vatandaşlar güreşleri ilgiyle takip etti. Tribünde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise çevrede kurdukları çadırlardan müsabakaları izledi.

#3
Foto - Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Güreşler öncesinde özel olarak hazırlanan boğalara yürüyüş ve koşu yaptırılıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa, yumurta ve mısır gibi besinlerle beslenen boğalar, arenaya çıkmadan önce boynuz ve doping kontrolünden geçiriliyor. Kontroller sırasında sivri olduğu belirlenen boynuzlar törpülenirken, doping kontrolü kapsamında boğalardan idrar örneği alınıyor.

#4
Foto - Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, boğa güreşlerinin yayla kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kadim geleneğimizin ve coğrafyamızın en güzel kültürel değerlerinden biri olan boğa güreşlerini yaşatıyoruz. Yıllar önce yaylalarda düzenlenen bu güreşler, bugün uygun alanlarda gerçekleştirilen önemli bir şenlik haline geldi. Bu etkinlik, boğaların güreşerek adeta barışmasını ve kadim geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını ifade ediyor.

#5
Foto - Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

. Festivalimizin gerçekleştirildiği arena da Ardanuç’ta çok özel bir konuma sahip. İlçe merkezinde, yerden yaklaşık 250 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde bulunan arena, doğal yapısı ve görünümüyle diğer boğa güreşi alanlarından ayrılıyor. Bu yıl yaklaşık 100 boğayı ağırladık ve 1 milyon liraya yakın ödül dağıttık. Çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu. Festivalimizin coşkulu ve kazasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum."

#6
Foto - Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele

Ardanuç Kaymakamı Nazmi Yücel ise festivalin kültür, sanat ve boğa güreşlerini bir araya getirdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Beş gün süren Ardanuç Kültür ve Sanat Festivali’nin son günündeyiz. Festivalimizin ilk üç günü konserlerle, son iki günü ise boğa güreşleriyle devam etti. Yoğun katılımın olduğu festival kapsamında ilçemizde yaklaşık 15-20 bin kişiyi ağırladık. İki ay önce Ardanuç’ta göreve başladım ve boğa güreşlerini burada ilk kez izledim. Oldukça heyecanlı ve boğaların birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı bir organizasyon. Festivalimizin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum."

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