Saç dökülmesine bitkisel çözümler: Makul bir çözüm mümkün! Yumurta akı ve safran kullan, akışı hızlandırır

Saç dökülmesine bitkisel çözümler: İster kadın olsun isterse erkek, belli bir yaş seviyesine gelindiğinde en sık karşılaşılan ve şikayet edilen konuların başında saç dökülmesi gelmektedir. Tabi saç dökülmesinde etken sadece ilerleyen yaş değildir. Dış etkenler, çevresel faktörler, saç bakımının ihmal edilmesi, bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak saç dökülmesi sıklıkla görülmektedir.

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre her 4 kişiden 1 saç dökülmesi yada kellik problemi yaşadığı görülmüştür. Saç dökülmesi yaşayın insanların yaş ortalaması ise 25 dir. Bu kadar büyük bir sorun olmasına rağmen fazla önem verilmeyen ama dökülmeye başlanıldıktan sonra saç dökülmesi nasıl önlenir, saç dökülmesine bitkisel çözümler nelerdir sorusuna cevap bulmak için arayış içine girdiği bilinmektedir. Saç dökülmesi sıradan bir sorun olmayıp üzerinde durulması gereken önemli bir hastalıktır.

Saç Dökülmesinin Sebepleri Nelerdir?

Yaşın ilerlemesi ile tahrip olan saç köklerinde azalma olur. Sağlıklı bir saç yapısında günlük ortalama 50 ile 100 aralığında saç dökülmesi başlar. Normalde dökülen bu saç sayısı çok normaldir bu dökülmeli saç kökleri kendini yeniler. Şimdi sizlere sırası ile saç dökülmesinin sebeplerini yazmak istiyoruz;

Mevsimsel Geçişler: Hava şartlarında olan değişiklikler mevsimsel geçişler sonrrası saçlar bu durumdan çok etkilenir ve dökülmeler başlar.

Dengesiz Beslenme: Sağlıklı saçlar için mutlaka düzenli şekilde beslenmek ve protein, B12 vitaminleri, çinko, folik asit, bakır minerallerinin bulunduğu gıdaları artırmak saçlarını daha güçlü yaparken dökülmelerinde önüne geçersiniz.

Alkol ve Sigara Tüketimi: Alkol ve sigara tüketiminde saç dökülmesinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca bırakın sigara içmeyi sigara içilen ortamda bulunmak bile saçlarınızın cansız olmasına hatta buna bağlı olarak kısa sürede dökülmesine sebep olacağınızı bilmelisiniz.

Stres : Aşırı şekilde stres yaşamak saç dökülmesine sebep olmaktadır.

Ameliyat ve Doğum Sonrası: Bazı ameliyatlar sonra ilaçların etkisi ile saç dökülmesi görülmektedir. Ayrıca hamilelik döneminde ve doğum sonra tüylenme görüldüğü gibi bunun tam tersi olarak saç dökülmesi sıklıkla görülmektedir.

Saçlarla Sıkça oynamak ve Yanlış Tarama: Gün içerisinde kirlenen ellerinizi saçlarınıza götürür ve sıkça saçlarınız ile oynarsanız bu sebepten dolayıda saçlarınız sıkça kirlenir. Saçlarını çekmek yanlış tarak ile zorlayarak taramak saç dökülmesinde büyük etkendir.

Yanlış Ürünler Kullanmak: Saçları dökülmesi başlandığında bilmediğiniz ürünleri kullanmak durumu dahada kötü yapabilir. Saç bakımı yaparken mümkün oldukça doğal ve sağlıklı ürün kullanmaya dikkat etmelisiniz. Saç bakım kürlerini uygularken yan etkilerinde bilmeniz gereklidir.

Hava Almayan bakımsız saçlar: Çevre kirliği, egzoz dumanları, dış etkenler işte bu sorunlar saçlarınızın en büyük düşmanlarından biridir. Bu gibi ortamlarda uzun süre bulunmak saçlarınızda dökülmelerin başlamasına sebep olacaktır. Hava almayan saçlar cansız görünür ve dökülmeye başlar uzun süre kafanızda şapka,bere, baret, yada buna benzer şeyler takıyorsanız ara sıra saçlarınızın hava alması için çıkarılmalıdır. Gün boyu kapalı kalan saçlar saç dökülmesine davetiye çıkarır.

Saç dökülmesi şikayetiniz varsa ise ilk önce buna sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılması lazım. Saç dökülmesinde mutlaka bir hekimden destek alınmalı ve saç dökülmesinin nedeni bulunmalıdır. Yapılacak tetikler ile sağlıklı sonuçlar alarak saç dökülmesinin önüne geçmek mümkündür.

Saç Dökülmesinde Genetik Faktörler

Saç dökülmesi yaşayan kişiler genel olarak saçların dış etkenlerden fazlası ile etkilenmesi, dökülen saçların yerine yeterli saç sayısının çıkmaması sonu saç dökülme problemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Genel olarak bakıldığında erkeklerde alnın her iki yanında başlayan dökülmeler aslında genetik faktörlere bağlı olan aileden geldiği sanılan dökülmelere bağlanmamalı ve gerekli tedbirler alınarak saç dökülmesi mutlaka önlenmelidir.

İster kadın olsun isterse erkek yoğun saç dökülmesi yaşayan kişiler ya ilaç tedavisi yada saç ekim merkezlerine gidip cerrahi müdahalelerde bulunması gündeme gelse de, hem maliyetli oluşu, yan etkileri sebebi ile bazı durumlarda bu yöntemler pek olumlu karşılanmamaktadır. Bu durumda hem sağlıklı oluşu, yan etkilerinin bulunmaması, ucuz ve doğal olması sebebi ile saç dökülmesine karşı bitkisel çözümler ile saç dökülmesinin önüne rahatlıkla geçebilirsiniz.

Saç dökülmesine kesin çözüm arayışında olan insanların saç dökülmesine karşı bitkisel yöntemler uygulamadan önce saç dökülmesinin sebebini mutlaka bilmeleri gereklidir.

Saç dökülmesinin sorunu bulunmadan önce kullanılacak olan saç dökülmesine karşı şampuanlar ayrıca sıkça uygulanan saç dökülmesine karşı maske tarifleri ile saç dökülmesine karşı bitkisel yağlar çoğu zaman faydalı olsa da genetik sebeplerden dolayı yaşanan dökülmelerde sorun tam belirlenmediğinden sağlıklı ve etkili sonuç almanız mümkün olmayabilir.

Kişilerde başlayan saç dökülmesi genetik faktörlerin haricinde dökülme var ise mutlaka önlemler alınmalı bitkisel ürünler ile saç bakımı yapılmalıdır. Ayrıca dışarıdan mineral desteği mutlaka alınmalıdır.

Örneğin bir kişinin vücudunda demir eksikliği varsa kişi mutlaka saç dökülmesi ile karşı karşıya kalacaktır. Başka bir örnek vermek gerekirse çinko mineral eksikliği sonucu kadınların genel olarak saç dökülmesi sıklıkla yaşadığı bilinmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu sebeplerin sonucunda saç dökülmesi genetik faktörleri dışında olan sorunlar için saç dökülmesine karşı doğal çözümler ve saç dökülmesine karşı bitkisel yöntemler ile yapacağınız saç bakımı sizlerin yaşadığı sorunu ortadan kaldıracaktır.

Saç Dökülmesine Karşı Doğal Çözümler

Erkeklerde saç dökülmesine bitkisel çözüm önerileri yada kadınlarda saç dökülmesine bitkisel çözümler aşamasında, sıklıkla uygulana herkes tarafından uygulanan kabul görmüş bitkisel ve doğal yöntemler ise;

Saç dökülmesine Karşı Soğanlı Saç Bakım Maskesi

Malzemeler:

1 çay kaşığı çam terebentini

2 tatlı kaşığı çörek otu yağı

2 tatlı kaşığı hint yağı

1 adet iyice rendelenmiş soğan

Yukarıda saydığımız malzemeleri bir kabın içerisinde iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı haftada 1 kere saç diplerine masaj yapar şekilde uyguluyoruz ve streç film yada bone ile kapatıyoruz. Bu şekilde en az yarım saat bekledikten sonra soğuk su ile saçlarınızı yıkamanız yeterli olacaktır.

Saç Dökülmesine Karşı Şeftali Yaprakları ve Doğal Otlar

Malzemeler

Bir tutam şeftali yaprağı

Bir tutam ısırgan otu

Bir tutam dul avrat otu

Bir tutum ada çayı

Bir tutam biberiye otu

Yukarıda saydığımız ürünlerin hepsini kabın içerisine döküyoruz bir bir miktar su ekledikten sonra bu karışımı kaynatıyoruz. Kaynama işlemi bittikten sonra dinlemeye alınan karışımı soğuduktan sonra saç yıkama esnasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Saç Dökülmelerine Karanfil Maskesi

Karanfili ile saç bakımı yapmak ve saç dökülmesinin önüne geçmek için 15-20 adet karanfili sıcak suya koyduktan sonra demliyoruz, yani kısacası karanfil çayı hazırlamanız gerekli. Kaynama işleminden sonra dinlenmeye alınan karışımımızı saçlarımıza döküyoruz ve saç diplerine masaj yapıyoruz. Saç dökülmesinin önüne geçmek için bunu her gün yapmalısınız. Saç dökülmesi azaldığında haftada 1 kere indirmeniz gereklidir.

Saç Dökülmesine Karşı Bilmeniz Gerekenler

Saç dökülmesi mevsimsel geçişlerde sıklıkla görülmektedir. Bitkisel ürünlerle bu sorununuzdan rahatlıkla kurtulmanız mümkündür. Saç dökülmesi bazı durumlarda yeterli gıda almamaktan dolayı dökülmeye başladığını söylemiştik. Diğer dökülme sebebi ise genetik faktörlerdir. Saç dökülmeniz ile boyutta ise mutlaka doktorunuza başvurmanız gerektiğini unutmayın. Belirli bir seviye olan saç dökülmelerini önlemek için doğadan gelen sağlıklı ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz.

Yumurta akı, içerdiği yüksek protein, niasin ve riboflavin sayesinde saç tellerini geçici olarak güçlendirip saç derisindeki fazla yağı dengeleyebilir.

Yumurta Akının Saça Etkileri

Protein Desteği: Zayıf ve kırılgan saç tellerini sararak geçici bir güç ve parlaklık kazandırır. Yağ Dengesi: Nefis Yemek Tarifleri rehberine göre saç derisindeki fazla yağı ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Kökleri Besleme: Dökülmeye karşı asıl besleyici vitaminler (biotin, A, D, E) yumurta sarısında bulunur.

Saç köklerini besler, dökülmeyi azaltır ve saça parlaklık kazandırır. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak sağlıklı saç uzamasını destekler.

Safran, saç dökülmesinde rol oynayan süreçleri yavaşlatan antioksidanlar barındırır. Kafa derisindeki kan dolaşımını artırır ve saç köklerini besler.

Safranın Saç Dökülmesine Etkileri

Antioksidan Etki: Oksidatif stresi azaltır ve saç derisini korur.

Kök Besleme: Saç foliküllerini güçlendirerek dökülmeyi yavaşlatır.

Kan Dolaşımı: Saç derisine masajla uygulandığında saçı canlandırır.



Saç dökülmesinin nedeni nedir?

Saç dökülmesi genetik faktörler, hormonal değişimler, demir ve vitamin eksiklikleri, yoğun stres, yanlış saç bakım ürünleri veya tiroid gibi bazı iç hastalıklarından kaynaklanır. Günlük 100 tele kadar dökülme normal kabul edilir.

Saç dökülmesini azaltmak için evde yumurta akı ve safran gibi doğal malzemelerle bakım yapabilirsiniz. Bu bitkisel ve doğal yöntemler saç köklerini besler. Ancak dökülme şiddetli ise bir uzman doktora görünmeniz gerekebilir.

Yumurta Akı ve Safran Maskesi

Yumurta akı: Saça protein verir ve saç tellerini güçlendirir.

Safran: Kafa derisinde kan akışını hızlandırır.

Uygulama: Bir yumurta akını bir tutam safranla karıştırın. Saç diplerinize sürün. 20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Diğer Bitkisel Çözümler

Aloe vera: Saç derisini yatıştırır ve kepeği önler.Soğan suyu: İçindeki kükürt sayesinde saç köklerini uyarır ve yeni saç çıkışını destekler.

Hindistan cevizi yağı: Saçın nem dengesini korur ve kırılmaları azaltır.Yeşil çay: Antioksidan özelliği ile saç köklerini güçlendirir. Yumurta akı ve safran karışımı, saç derisindeki fazla yağı dengelemeye ve antioksidan desteği sağlamaya yardımcı olabilir

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