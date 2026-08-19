Elektriğe zam gelecek mi? DMM son noktayı koydu: İtibar etmeyin
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Sosyal medya ve bazı yayın organlarında elektrik tüketim ücretlerine yüksek oranlarda zam yapılacağı yönünde çıkan haberlere İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi. Yetkili kurumlarca planlanmış güncel bir fiyat düzenlemesi bulunmadığını bildiren DMM, iddiaların ekonomik beklentileri olumsuz etkileme ve toplumsal algıyı manipüle etme amacı taşıdığını belirterek provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda yüksek oranlı zam yapılacağı yönündeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yanıt geldi. DMM, yetkili kurumlar tarafından planlanan güncel bir fiyat düzenlemesi bulunmadığını açıkladı.
Kamuoyunda elektrik faturalarına yüksek oranda zam geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, bu tür paylaşımların ekonomik beklentileri olumsuz etkileme ve toplumsal algıyı manipüle etme amacı taşıyabileceğine dikkat çekti.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade etti.
DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"
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