Her iki grubun lideri de hain darbe girişimini önceden biliyordu! Kuriş ve Kuytul’un ortak noktası dış bağlantıları!

Alparslan Kuytul, darbe girişiminden 1 gün önce, 14 Temmuz 2016'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak “Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir” demişti. Yine Alihan Kuriş’in de 14 Temmuz günü öğleden sonra tüm yurt ve Kur'an kursu idarecilerine şifreli mesajlar veya ulaklar aracılığıyla talimat göndererek; “Kaza ve belaların defedilmesi için hemen bugün acele kurban kesin ve kan akıtın” dediği belirlenmişti. Her iki örgüt liderinin 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimini önceden bilmesi, her ikisinin de FETÖ ve onun bağlı olduğu yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttukları izlenimini güçlendirdi.

SARAL SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Devletin her cemaati susturamayacağı ve cemaatlerin başına kimin geçeceğine devletin karar veremeyeceği şeklinde ifadeler kullanan Kuytul, söz konusu operasyonların iktidara yakın olunmadığı için yapıldığını iddia ederek, Kuriş suç örgütüne destek çıkmıştı. Daha önce iki kez gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul’un devleti ve yargıyı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur. Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!” paylaşımında bulunmuştu.

ÖRGÜTE YAKIN İSİMLERİN İHBARLARI ETKİLİ OLDU

Saral’ın bu tepkisi sonrasında Kuytul ve örgüt yöneticileri gözaltına alınırken, operasyonda örgüte yakın isimlerin şikâyetlerinin ve mali hareketlerdeki olağandışı hareketliliğin etkili olduğu ortaya çıktı. Kuytul’un mutlak bir hâkimiyet kurduğu mensuplarının sosyal, ekonomik ve ailevi hayatlarına müdahale ettiği, mensuplardan düzenli şekilde para topladığı, itiraz eden veya hesap soran kişileri ise topluluk içerisinde itibarsızlaştırdığı yönünde ihbarlar alındığı öğrenildi.

YABACI İSTİHBARAT BİRİMLERİYLE İŞ TUTUYORLAR

Alparslan Kuytul, darbe girişiminden 1 gün önce, 14 Temmuz 2016'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir” Yine Alihan Kuriş’in de 14 Temmuz günü öğleden sonra tüm yurt ve Kur'an kursu idarecilerine şifreli mesajlar veya ulaklar aracılığıyla talimat göndererek; “Kaza ve belaların defedilmesi için hemen bugün acele kurban kesin ve kan akıtın” dediği, örgüt içinden tanıklar tarafından ifade edilmişti. Her iki örgüt liderinin 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimini önceden bilmesi, her ikisinin de FETÖ ve onun bağlı olduğu yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttukları izlenimini güçlendirdi.

“İNFAK”, “KURBAN”, “RAMAZAN KOLİSİ”, “ZEKÂT” DİYE ÖRGÜTE PARA TOPLADILAR!

Adalet Bakanlığı’nın operasyona ilişkin yaptığı açıklamada; Savcılığa yapılan başvurularda Kuytul örgütünün; “infak”, “kurban bağışı”, “Ramazan kolisi”, “zekât”, “fitre”, “öğrenci yardımı” ve benzeri adlarla nakit veya banka yoluyla para toplandığı kayıtlara yansıtılmayan bu paraların, örgütsel faaliyetlerin finansmanına aktarıldığı ve yapılanmayla bağlantılı kişiler ile ticari işletmeler üzerinden dolaşıma sokulduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirlendi.

KURİŞ’İ NEDEN SAVUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan operasyona gerekçe olan yasa dışı faaliyetler, Kuytul’un Kuriş ailesine neden sahip çıktığını da gözler önüne serdi. Alihan Kuriş ve yandaşlarının da benzer faaliyetler içerisinde olduğu, kaynağı belirsiz milyonlarca doları yurt dışındaki şirket ve finans kurumlarına bağladığı, çeşitli şirketler üzerinden kara para akladığı belinlenmişti. Kardeşinin ve annesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul ve kilolarca altın tespit edilmişti. Bu da Kuriş’in cemaat liderinden çok suç örgütü gibi hareket ettiğini ortaya koydu. Soruşturmanın ileriki aşamalarında, iki örgütün aynı ya da benzer dış kaynaklar tarafından yönlendirildiğinin tespit edilmesinin şaşırtıcı olmayacağı yorumları yapılıyor.

“GLOOPER” ADLI GELİŞMİŞ ŞİFRELİ İLETİŞİM AĞI, CASUSLUK İŞİ!

Alihan Kuriş ve üst yönetiminin standart uygulama marketlerinde yer almayan, "Glooper" adı verilen şifreli bir iletişim ağı kullandığı tespit edilmiştir. Bu yazılımın Hindistan'da özel olarak geliştirildiği ve üç kademeli güvenlik/doğrulama aşamasıyla çalıştığı resmi makamlarca açıklanırken, dini bir cemaatin kullanmaya ihtiyaç duymayacağı bu tarz kriptolu ve son derece gelişmiş bir iletişim programını kullanmasının örgütün yasa dışı ve art niyetli yapılanmasını da gözler önüne serdiği belirtiliyor.

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