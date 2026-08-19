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Dünya Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü
Dünya

Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü

Yeniakit Publisher
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Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırında yer alan altın madeni sahasında meydana gelen çökme sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Nana-Mambere vilayetine bağlı Abba bölgesinde bulunan bir altın madeni sahasında çökme meydana geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nana-Mambere Belediye Başkan Yardımcısı Souleymane Bi, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin çöken madenden birkaç saat içinde 30 kişinin cansız bedenini çıkardığını, yaralı madencilerin ise tedavi altına alındığını ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet kontrolü dışında küçük çaplı madencilik yapan binlerce kişinin çalıştığı bölgelerde maden çökmeleri sıklıkla görülüyor.

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