2 beton direğe 2 milyar TL! Ankara'nın 'yeni simgesi' olacaktı, çöplüğe döndü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Altındağ'daki Hıdırlıktepe'de hayata geçirmeyi planladığı “100. Yıl Şükran Anıtı” tartışılmaya devam ediyor.

Başkentte yeni bir simge olması hedeflenen proje kapsamında inşa edilen 65 metre yüksekliğindeki iki beton kule, çalışmaların başlamasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen alanın en belirgin unsurları olarak kaldı.

Projenin tamamlanamaması ve maliyetine ilişkin tartışmalar ise giderek büyüdü.

2 milyar TL'lik proje tartışması

Hıdırlıktepe'deki rekreasyon ve anıt çalışmalarının yaklaşık 2 milyar TL'lik harcamayla gündeme gelmesi kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

Ortaya çıkan son görüntülerde ise geniş proje alanında iki beton kulenin tek başına yükseldiği, çalışmaların sürdüğüne ilişkin belirgin bir şantiye hareketliliği bulunmadığı ileri sürüldü.

Ankara'nın birçok noktasından görülebilen dev beton yapıların, projenin tamamlanamaması nedeniyle başkentin yeni simgesi olmak yerine yarım kalmış bir yatırımın sembolüne dönüştüğü eleştirileri yapılıyor.

Sayıştay raporuna yansımıştı

Projenin mali boyutu daha önce Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporlarına da konu olmuştu.

ABB iştiraki PORTAŞ üzerinden gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımlarında rekabet koşullarına ve fiyatlandırmaya ilişkin denetim bulguları rapora yansıdı.

Hazır beton alımları ise dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Aktarılan verilere göre projede kullanılan C30 sınıfı hazır betonun metreküpü 3 bin 750 TL'den satın alınırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının aynı dönem için belirlediği resmi birim fiyatın yaklaşık 2 bin 70 TL olduğu belirtildi.

Aradaki büyük fiyat farkı, projenin maliyetine yönelik tartışmaları daha da artırdı.

3 yıl geçti, iki beton kule kaldı

Projeye başlanmasının üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen sahadaki görüntünün değişmemesi dikkat çekiyor.

Anıtın tamamlanması amacıyla planlanan çalışmaların büyük bölümünün hayata geçirilemediği, alanda iki dev beton kule dışında projenin hedeflenen son halini yansıtan bir yapılaşma bulunmadığı belirtiliyor.

Yüksek maliyeti nedeniyle daha önce de eleştirilerin hedefinde bulunan projenin mevcut hali, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Şantiye gitti, hafriyat geldi

Yeni Şafak'ın aktardığı son bilgilere göre proje alanındaki şantiye de kaldırıldı.

Bölgede iş makinesi, çalışan veya inşaat faaliyetinin devam ettiğine işaret eden bir hazırlığa rastlanmadığı, buna karşılık arazinin bazı noktalarına gelişigüzel hafriyat döküldüğü öne sürüldü.

İki dev beton kulenin geniş arazi içerisinde yalnız kaldığı bölgenin giderek bakımsız bir görüntüye büründüğü ifade edildi.

Alanın kontrolsüz hale geldiği öne sürüldü

Haberde, projenin bulunduğu alanın bazı bölümlerinin madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı da öne sürüldü.

Aralık 2025'ten bu yana bölgede gerekli önlemlerin alınmadığı ve şantiyenin kaldırılmasıyla alanın daha kontrolsüz hale geldiği belirtildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için Ankara'nın yeni simgelerinden biri olması hedeflenen projenin geldiği nokta, milyarlarca liralık maliyet, Sayıştay bulguları ve yarım kalan iki dev beton kule üzerinden ABB yönetimine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.