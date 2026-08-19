Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 17.33'te 2.3, 17.43'te ise 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Ayrıca AFAD'a göre, 15.05'te yine Adalar açıklarında 1,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Salı günü de aynı bölgede sabah saatlerinde 1,1 ila 1,7 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi.