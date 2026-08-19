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Gündem Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!
Gündem

Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Adalar'da peş peşe depremler İstanbul'u korkuttu!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedilirken ayrıca merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 17.33'te 2.3, 17.43'te ise 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Ayrıca AFAD'a göre, 15.05'te yine Adalar açıklarında 1,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Salı günü de aynı bölgede sabah saatlerinde 1,1 ila 1,7 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi.

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