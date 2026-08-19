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Gündem Performansı alkış aldı! Bilal Erdoğan, TÜGVA finalinde herkesin dilinde olan ezgiyi söyledi
Gündem

Performansı alkış aldı! Bilal Erdoğan, TÜGVA finalinde herkesin dilinde olan ezgiyi söyledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İzmir’de düzenlenen Yaz Okulları Final Programı’nda milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. TÜGVA’nın yaz okullarında 700 bin gence ulaştığını belirten Erdoğan, konuşmasının sonunda “Kardan Aydınlık” ezgisini seslendirdi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İzmir’de düzenlenen Yaz Okulları Final Programı’nda milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. TÜGVA’nın yaz okullarında 700 bin gence ulaştığını belirten Erdoğan, konuşmasının sonunda “Kardan Aydınlık” ezgisini seslendirdi.
TÜGVA Yaz Okulu’nda Final Programı İzmir'de gerçekleştirildi. Programda konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, konuşmasının sonunda 'Kardan Aydınlık' ezgisini seslendirdi.

 

“700 BİN GENCE ULAŞTIK”

Necmeddin Bilal Erdoğan, bu toprakları vatan yapan, milleti birbirine bağlayan değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, TÜGVA'nın yaz okullarında 700 bin gence ulaştıklarını söyledi.
Erdoğan, Efes Antik Kenti'nde düzenlenen TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'nda yaptığı konuşmada, Efes'in Anadolu'nun kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteren önemli merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Bu toprakların değerlerinin yaşatılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Bin yıl daha bu topraklar bizim vatanımız demek istiyorsak, o zaman bu toprakları bize vatan yapan, bizi bu topraklara bağlayan, bu topraklarda bizi kardeş kılan değerleri bin yıl yaşattığımız gibi bin yıl daha yaşatmak zorundayız. Eğer bu değerleri yitirirsek, birliğimiz dağılırsa, bu toprakları bize vatan yapan değerleri yaşamazsak, bu topraklara bin yıl daha vatan diyemeyiz. O kadar kolay değil." dedi.

Endülüs Emevi Devleti'nin İber Yarımadası'nda 800 yıl boyunca önemli bir medeniyet oluşturduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün İber Yarımadası'nda ne var? İspanya var. Var mı bir Müslüman azınlığı? Neredeyse yok. Var mı oradaki İslam medeniyetinin kalıntıları? Neredeyse yok. Kazımışlar adeta. Soykırım, katliam, yıkım, ne gerekiyorsa yapmışlar ki bir daha İber Yarımadası'nda Müslüman olmasın, İslam akla gelmesin. Oradaki mirasa sahip çıkacak kimse bir daha oralara gelmesin."

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