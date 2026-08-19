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Gündem En riskli meslek belli oldu! 13 milyon kişinin verileri incelendi
Gündem

En riskli meslek belli oldu! 13 milyon kişinin verileri incelendi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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En riskli meslek belli oldu! 13 milyon kişinin verileri incelendi

Yaklaşık 13 milyon kişinin verilerinin incelendiği geniş kapsamlı araştırmada dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. ABD'de yapılan çalışmaya göre pilotlar ve kabin görevlilerinde radyasyonla ilişkilendirilen bazı kanser türlerinden ölüm oranlarının diğer meslek gruplarına kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi. Uçuş ekiplerinin kozmik radyasyon nedeniyle yılda yaklaşık 3 ila 6 milisievert radyasyona maruz kaldığı bildirildi.

Yüksek irtifada çalışan pilot ve kabin görevlilerinin mesleki sağlık risklerine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı.

JAMA Internal Medicine'de yayımlanan çalışmada, ABD Ulusal Hayati İstatistik Sistemi'ndeki 2020-2024 yılları arasındaki ölüm belgeleri mercek altına alındı.

Araştırmacılar 503 farklı meslek grubundan yaklaşık 13 milyon kişinin verilerini analiz etti.

Çalışma kapsamında yaklaşık 14 bin pilot ve 7 bin uçuş ekibi çalışanına ilişkin veriler de değerlendirildi.

Pilot ve kabin görevlilerinde dikkat çeken sonuç

Araştırmacılar özellikle radyasyonla ilişkilendirilen meme, merkezi sinir sistemi, kan, tiroid, prostat ve cilt kanserlerinden kaynaklanan ölümleri inceledi.

Bireysel risk faktörleri hesaba katıldıktan sonra pilot ve kabin görevlilerinde meme, merkezi sinir sistemi, prostat ve cilt kanserlerinden ölüm oranlarının istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksek olduğu belirlendi.

Pilotlarda ayrıca kan kanserlerinden kaynaklanan ölüm oranlarının da daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, uçuş personelindeki tablonun, nükleer teknolojilerin kullanıldığı sağlık kuruluşlarında çalışan ve mesleki olarak radyasyona maruz kalan teknisyenlerden bile daha dikkat çekici olduğunu bildirdi.

Ölümlerin yüzde 6,9'u radyasyonla bağlantılı kanserlerden

Araştırmada ortaya çıkan oranlar dikkat çekti.

Kabin görevlileri arasındaki ölümlerin yaklaşık yüzde 6,9'unun, pilotlar arasındaki ölümlerin ise yüzde 6,7'sinin radyasyonla ilişkilendirilen kanser türlerinden kaynaklandığı sonucuna ulaşıldı.

Bulgular, çalışma hayatının önemli bölümünü yüksek irtifada geçiren kişilerin maruz kaldığı kozmik radyasyonu yeniden gündeme getirdi.

Gökyüzündeki görünmez tehlike: Kozmik radyasyon

Uçaklar yükseldikçe Dünya atmosferinin radyasyona karşı sağladığı koruma azalıyor. Bu nedenle pilotlar ve kabin görevlileri, yerde çalışan kişilere göre daha fazla kozmik iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalabiliyor.

Çalışmaya göre uçuş ekiplerinin yıllık maruziyeti yaklaşık 3 ila 6 milisievert seviyesinde.

Yılda 10 gidiş-dönüş uçuş yapan sıradan bir yolcunun maruz kaldığı dozun ise yaklaşık 0,4 milisievert olduğu belirtildi.

Bu veriler, uçuş ekiplerinin meslek hayatları boyunca biriktirdiği toplam radyasyon dozunun önemini ortaya koyuyor.

Uzmanlardan havayolu şirketlerine ve doktorlara çağrı

Araştırmada yer almayan bilim insanları da bulguların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar sonuçların politika yapıcıların, düzenleyici kurumların, havayolu şirketlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlık takibini gerçekleştiren doktorların dikkatini hak ettiğini vurguladı.

Doktorlara da pilot ve kabin görevlilerini değerlendirirken kansere işaret edebilecek belirtiler konusunda daha dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Bununla birlikte çalışma, meslek ile kanser ölümleri arasında bir ilişki ortaya koyuyor; tek başına kozmik radyasyonun bu ölümlere doğrudan neden olduğunu kanıtlamıyor. Bulgular, özellikle uzun yıllar yüksek irtifada çalışan uçuş personelinin mesleki radyasyon maruziyetinin daha yakından takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

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