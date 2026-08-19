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Gündem Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu
Gündem

Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Yeniakit Publisher
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Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen bir kadın teröristin kesilen saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kadın teröristlere destek için DEM Parti'nin başlattığı 'saç örme' eylemine katılan hemşire İkra Avcı, meslekten atıldığını açıkladı.

Kocaeli'nde kamu hastanesinde görevli hemşire İkra Avcı, Suriye'de öldürülen YPG'li bir kadın teröristin kesilmiş saçlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türkiye genelinde DEM Partili isimler tarafından başlatılan 'saç örme' eylemine katılmıştı.

Eylem nedeniyle gözaltına alınan Avcı, daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Avcı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınların öldürülmesine tepki göstermek için saçımı ördüm. Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu. Hakkım haram olsun..." dedi.

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