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Dünya İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun yaptırımla boğun’ emri
Dünya

İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun yaptırımla boğun’ emri

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İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun yaptırımla boğun’ emri

CNN International kanalının haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, salı günü üst düzey temsilcilerine İran ile görüşmeleri durdurma talimatı verdi. Trump’ın, İran’ın ABD’nin taleplerine boyun eğme isteksizliğinden memnun olmadığı belirtildi. Habere göre Beyaz Saray, daha fazla saldırı düzenlemek yerine İran’ı zaman içinde "boğma" stratejisine yöneliyor.

CNN International kanalı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump’ın salı günü Başkan Yardımcısı James David Vance ve temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de aralarında bulunduğu müzakere ekibine İran ile görüşmeleri durdurma ve temasa geçmeme talimatı verdi. Çatışmayı mesafeli bir şekilde ele almaya hazır olduğunu gösteren Trump’ın, İran’ın ABD’nin taleplerine boyun eğme isteksizliğinden memnun olmadığı belirtildi. Trump’ın İran liderlerinin anlaşmaya varmaya yönelik yeni bir sinyal vermelerini beklemek istediği, ancak ondan sonra tekrar görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Habere göre Beyaz Saray, daha fazla saldırı düzenlemek yerine İran’ı zaman içinde "boğma" stratejisine yöneliyor.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı "daha önce hiç görülmemiş" yaptırımlar uygulayacağını ve Washington’ın Tahran’a karşı mali baskıyı yoğunlaştırdığını söylemişti.
Trump dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran ile "hiçbir görüşme veya konuşmanın devam etmediğini veya planlanmadığını" duyurmuştu. ABD ve İran, Hürmüz Boğazı ve çatışmayı sona erdirme şartları konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında belirlenen 60 günlük müzakere süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından görüşmelerin geleceği belirsizliğini koruyor.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Tarih, yapılan hataları, adaletsizlikleri ve ihanetleri unutmaz; zamanı geldiğinde ağır bir fatura keser. Modern Kıta Ablukası: Trump’ın Kibirlenen Yaptırım İnadı ve Napolyon’un Mirası Tarih, ders almayanlar için tekerrürden ibarettir. 19. yüzyılın başında askeri dehasına güvenerek tüm Avrupa’yı Britanya’ya karşı bir ekonomik silaha dönüştürmeye çalışan Napolyon Bonapart, İngiltere’yi "ekonomik açlığa" mahkum etmek istemişti. Britanya boyun eğmedikçe ablukayı sertleştiren, müttefiklerini tehdit eden Napolyon, bu kibirli inadının bedelini imparatorluğunu kaybederek ödedi. Bugün ise beyaz perdedeki bu epik trajedinin modern bir uyarlaması, Beyaz Saray koltuğunda oturan Donald Trump tarafından sahneleniyor. İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun, yaptırımla boğun’ emri. Trump, Tahran’dan teslimiyet ifade eden yeni bir sinyal gelene kadar kapıları tamamen kapattığını ilan etti. Ancak unuttuğu bir şey var: Napolyon da Rusya’yı ablukaya uymaya zorlamak için 1812'de Moskova'ya yürümüş, fakat o kibirli inat Fransa için sonun başlangıcı olan bir felaketle sonuçlanmıştı. Bugün Trump'ın attığı bu geri adımsız adım, dünyayı kalıcı bir barışa değil; küresel ekonomiyi derinden sarsacak, enerji krizlerini tetikleyecek ve belki de kontrol edilemez yeni bölgesel çatışmaları doğuracak bir felaket senaryosuna doğru sürüklüyor. Diplomasi masasını devirip "yaptırımlarla boğma" emri vermek bir güç gösterisi gibi görünse de, tarihin sayfaları bu tür hamlelerin genellikle sahibini boğan birer bumeranga dönüştüğünü açıkça kanıtlıyor.

Burhan

Trump'ı anlatacak en iyi iki kelime. "Amok koşucusu"
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