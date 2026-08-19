İran boyun eğmeyince Trump strateji değiştirdi: ‘Görüşmeleri durdurun yaptırımla boğun’ emri

CNN International kanalı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Trump’ın salı günü Başkan Yardımcısı James David Vance ve temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de aralarında bulunduğu müzakere ekibine İran ile görüşmeleri durdurma ve temasa geçmeme talimatı verdi. Çatışmayı mesafeli bir şekilde ele almaya hazır olduğunu gösteren Trump’ın, İran’ın ABD’nin taleplerine boyun eğme isteksizliğinden memnun olmadığı belirtildi. Trump’ın İran liderlerinin anlaşmaya varmaya yönelik yeni bir sinyal vermelerini beklemek istediği, ancak ondan sonra tekrar görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Habere göre Beyaz Saray, daha fazla saldırı düzenlemek yerine İran’ı zaman içinde "boğma" stratejisine yöneliyor.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı "daha önce hiç görülmemiş" yaptırımlar uygulayacağını ve Washington’ın Tahran’a karşı mali baskıyı yoğunlaştırdığını söylemişti.

Trump dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İran ile "hiçbir görüşme veya konuşmanın devam etmediğini veya planlanmadığını" duyurmuştu. ABD ve İran, Hürmüz Boğazı ve çatışmayı sona erdirme şartları konusunda anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor. İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında belirlenen 60 günlük müzakere süresinin pazartesi günü sona ermesinin ardından görüşmelerin geleceği belirsizliğini koruyor.