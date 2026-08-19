İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı

Başkent’te Çankaya civarında eğlence mekanı adı altında insan ticareti, fuhuşa teşvik ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 merkeze operasyon düzenlendi. Söz konusu eğlence mekanlarının sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 şüpheli için yakalama kararı çıkarılırken, bunlardan 26’sı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, bir şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Çok sayıda yabancı uyruklu kişiye mekan çalışanı kisvesi altında fuhuş yaptırıldığı belirlenen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, yabancı kişilerin iş bulma vaadiyle kandırıldığı ancak fuhuş amacıyla çeşitli ev ve mekanlara gönderildiği bilgisine yer verildi. İşte Başsavcılıktan yapılan açıklamanın detayları…

5 EĞLENCE MEKANINA SORUŞTURMA

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Çankaya ilçesi Kızılay bölgesinde faaliyet gösteren Şımarık, Bişkek, Söğütdalı, Art Cafe/Bar ve Sindoma isimli 5 eğlence mekanında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarının işlendiği iddialarına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında; iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, gerçekleştirilen ara yakalamalar ile alınan ifadelerden elde edilen deliller birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu eğlence mekanlarının sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüpheli tespit edilmiştir.

YABANCI UYRUKLU KADINLARI İŞ VAADİYLE KANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin; ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla Türkiye’ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları, daha sonra kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve çaresizliklerinden faydalanarak eğlence mekanlarında müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, yasal kalış süresi sona ermiş veya kaçak durumda bulunduğunu bildikleri bazı kişileri çalıştırmaya devam ettikleri; kolluk operasyonları sırasında bu kişilerin kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları ve kendileri tarafından temin edilen adreslerde barınmalarını sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

BAZI KADINLARIN FUHUŞ İÇİN EV VE OTELLERE GÖNDERİLDİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerde, bazı yabancı uyruklu kadınların fuhuş amacıyla ev ve otellere yönlendirildiği ve bu faaliyetler üzerinden haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

Bu tespitler doğrultusunda şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenen “insan ticareti”, 79. maddesinde düzenlenen “göçmen kaçakçılığı”, 227. maddesinde düzenlenen “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme” suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2026 tarihinde 5 eğlence mekanına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Onur Güneş’in başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu, Ekrem Albayrak’ın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Operasyon kapsamında eğlence mekanlarında konsomasyon yaptırıldığı belirlenen 15 yabancı uyruklu kadın da tespit edilerek gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

KADINLARIN ÇOĞU TÜRKİ CUMHURİYETLERDEN

Yakalanan 15 yabancı uyruklu kadından 5’inin Kırgızistan, 6’sının Özbekistan, 1’inin Irak ve 4’ünün Türkmenistan uyruklu olduğu bildirildi. Yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs hakkında da gerekli idari işlemler başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma, suçların tüm yönleriyle aydınlatılması, mağdurların tespit edilmesi, şüpheliler arasındaki bağlantıların ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.”