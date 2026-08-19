Cüneyt Özdemir: Erdoğan vefalı bir insan

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Özdemir, konuşmasında Erdoğan'a ilişkin siyasi değerlendirmelerin bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın vefasına dikkat çekti.

Özdemir şöyle konuştu:

“Erdoğan'ı seversin ya da sevmezsin. Fakat hakkını teslim edelim; Erdoğan vefalı bir insan.”

“Cezaevindeki İmran Khan'ı çıkartın diyor”

Özdemir, Erdoğan'ın cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han konusunda ortaya koyduğu tavrı özellikle vurguladı.

Erdoğan'ın İmran Han'ın serbest bırakılmasını istediğini belirten Özdemir:

“Cezaevindeki İmran Khan'ı çıkartın diyor. Bu önemli bir şey.”

ifadelerini kullandı.

“İnsani olarak çok olumlu ve güzel”

Erdoğan'ın tutumunu yalnızca kişisel vefa açısından değil Türkiye'nin ortaya koyduğu yaklaşım açısından da değerlendiren Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O anlamda insani olarak çok olumlu ve güzel bir şey yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına da.”

Özdemir'in değerlendirmesi, özellikle “Erdoğan'ı seversin ya da sevmezsin” sözleriyle başlaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğini söylemesiyle dikkat çekti.

Erdoğan'ın İmran Han'a vefasına dikkat çekti

Erdoğan ile İmran Han, Han'ın Pakistan Başbakanlığı döneminde yakın temaslarda bulunmuş, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için birçok kez bir araya gelmişti.

Cüneyt Özdemir'in son açıklamasında da bu geçmişe işaret eden bir vefa vurgusu öne çıktı.

Özdemir, siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde Erdoğan'ın cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı'na sahip çıkmasını insani açıdan olumlu bir davranış olarak değerlendirdi.