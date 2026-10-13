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Kadın - Aile Keçiboynuzu unlu kek (Glutensiz) zeytinyağı ile bunu yapanın vücuduna şeker girmiyor!
Kadın - Aile

Keçiboynuzu unlu kek (Glutensiz) zeytinyağı ile bunu yapanın vücuduna şeker girmiyor!

Yeniakit Publisher
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Keçiboynuzu unlu kek (Glutensiz) zeytinyağı ile bunu yapanın vücuduna şeker girmiyor!

Sosyal medyada ilgi duyulan glutensiz keçiboynuzu unlu ve zeytinyağlı kek, keçiboynuzunun doğal tatlılığı ile zeytinyağının dokusunu bir araya getiren sağlıklı bir alternatiftir. Yumurta, zeytinyağı, süt, keçiboynuzu unu ve glutensiz un karışımıyla hazırlanıyor.

Keçiboynuzu unlu kek;

3 yumurta
1 cay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ(zeytinyağı)
1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
1 çay bardağı iri dogranmış ceviz
1 paket kabartma tozu
3 cay bardağı keçiboynuzu unu

( sırf keçiboynuzu unu kullanıldı çok yoğun bir tat oldu .İsterseniz yarı yarıya glutensiz un kullanabilirsiniz.)
Büyük boy çay bardagı ölçümüz.

Yapılışı: Öncelikle fırını 180 ° ayarlayın fırın ısınmaya başlasın.

Önce sıvıları cırpın, diğer bir kapta unu, kabartma tozunu cevizi karıştırın.

Sıvılara ekleyip çırpın.
Ufak boy kek kalıbına (baton kalıp kullandık )
pişirme kağıdı yerleştirip kek harcını dökün.

50-55 dk. sürüyor.
Tamamen keçi boynuzu unu ile yapıldığı için puf bir kek olmuyor. Glutensiz unlarda böyle bir farklılık var.
Tadını soranlar için kahve ile harika oluyor.
Şeker yok sadece bir kaşık pekmez, un kendisi tatlı olduğu için gerekmiyor.

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