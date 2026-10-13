Keçiboynuzu unlu kek (Glutensiz) zeytinyağı ile bunu yapanın vücuduna şeker girmiyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sosyal medyada ilgi duyulan glutensiz keçiboynuzu unlu ve zeytinyağlı kek, keçiboynuzunun doğal tatlılığı ile zeytinyağının dokusunu bir araya getiren sağlıklı bir alternatiftir. Yumurta, zeytinyağı, süt, keçiboynuzu unu ve glutensiz un karışımıyla hazırlanıyor.
Keçiboynuzu unlu kek;
3 yumurta
1 cay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ(zeytinyağı)
1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
1 çay bardağı iri dogranmış ceviz
1 paket kabartma tozu
3 cay bardağı keçiboynuzu unu
( sırf keçiboynuzu unu kullanıldı çok yoğun bir tat oldu .İsterseniz yarı yarıya glutensiz un kullanabilirsiniz.)
Büyük boy çay bardagı ölçümüz.
Yapılışı: Öncelikle fırını 180 ° ayarlayın fırın ısınmaya başlasın.
Önce sıvıları cırpın, diğer bir kapta unu, kabartma tozunu cevizi karıştırın.
Sıvılara ekleyip çırpın.
Ufak boy kek kalıbına (baton kalıp kullandık )
pişirme kağıdı yerleştirip kek harcını dökün.
50-55 dk. sürüyor.
Tamamen keçi boynuzu unu ile yapıldığı için puf bir kek olmuyor. Glutensiz unlarda böyle bir farklılık var.
Tadını soranlar için kahve ile harika oluyor.
Şeker yok sadece bir kaşık pekmez, un kendisi tatlı olduğu için gerekmiyor.
Kadın - Aile
5 dakikada doğal çözüm: Mutfakta kirli görüntülere karşı herkes kullanıyor... Hemen durulayın gidecek
Kadın - Aile
İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün
Kadın - Aile
Milyonlarca insan merak ediyor: Bozuk sucuk nasıl anlaşılır? Farkı görmezden gelmeyin... Dikkat edilmeli
Aktüel
Mucize bitki... Türkiye'de yüzüne bakılmıyor: Sadece bir ülkede yetişiyor... Küresel çevrelerin...
Dünya
Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu
Kadın - Aile
Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...