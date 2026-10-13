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Gündem Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı
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Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

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Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.

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