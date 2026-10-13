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Gündem Uganda'ya Tanzanya'ya bile İmam Hatip açan vakıf, tüm Müslümanları uyardı
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Uganda'ya Tanzanya'ya bile İmam Hatip açan vakıf, tüm Müslümanları uyardı

Yeniakit Publisher
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Uganda'ya Tanzanya'ya bile İmam Hatip açan vakıf, tüm Müslümanları uyardı

Siyasi bir yön gözetmeksizin, Müslümanları uyaran Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, toplumsal yozlaşma, medya içerikleri, bağımlılıklar ve etik değerlerdeki aşınmaya dikkat çekmek amacıyla "İnsan Kalmak İçin Bir Çağrı" başlığıyla kapsamlı bir bildiri yayımladı. Yayınlanan metinde, ahlaki değerlerin korunmasından yayın denetimine, yolsuzlukla mücadeleden eğitime kadar pek çok hayati konuda acil önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Ailem Güvende başta olmak üzere diğer olumlu uygulamaların yanında olduğunu her fırsatta açıklayan  Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, kapsamlı bir bildiri yayımladı.

 

"Toplumsal Çürümeyi Kabullenmiyoruz!" 

Uganda'ya Tanzanya'ya bile İmam Hatip açan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, "Toplumsal Çürümeyi Kabullenmiyoruz!" başlıklı yazılı açıklamasında son dönemde toplumda baş gösteren ahlaki ve sosyolojik sorunlara dikkat çekti.

Toplumun temel taşlarını oluşturan aile, mahremiyet, dil ve din gibi değerlerin eridiğine vurgu yapılan bildiride; bu gidişata sessiz kalmanın sorumluluğa ortak olmak anlamına geldiği ifade edildi.

"Utanma Ölür, Kötülüğün Adı Değişir, Sonra Alkışlanır"

Toplumların bir günde yıkılmadığına işaret edilen açıklamada, çürümenin üç aşamadan geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Önce utanma ölür, sonra kötülüğün adı değişir, en sonunda kötülük alkışlanır. Biz bugün bu üç basamağın üçünü de aynı anda yaşıyoruz. Okullarımızda çocuklar çocukları öldürüyor. Sebep çoktur ama en mühimi bellidir: Talim var, terbiye yok."

Medya ve Sanal Kumar İkazı: "Ceza Kesip Reklam Gelirini Bırakmak Denetim Değil Ruhsattır"

Gündüz kuşağı programları, diziler ve dijital mecralardaki olumsuz içeriklerin aile kurumunu tahrip ettiği kaydedilen bildiride, RTÜK ve denetim kurumlarına da doğrudan çağrı yapıldı. Şiddet, mafya ve sadakatsizliğin özendirildiği yayınların durdurulması gerektiği vurgulanırken; uyuşturucu ve sanal kumar reklamlarının serbestçe dolaşmasının ciddi bir risk oluşturduğu ifade edildi.

"Yolsuzluğa ve Kul Hakkına Susan, Ahlaktan Bahsedemez"

Bildiride sadece bireysel ve sosyal ahlak değil, kamusal ve iktisadi dürüstlük ilkesi de ön plana çıkarıldı. Şeffaflık ve adalet vurgusu yapılan açıklamada; rüşvet, torpil, imar usulsüzlükleri ve fon krizlerine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Sadece şikâyet eden, güçlünün yanlışına susup zayıfın hatasını dile getiren bir ahlak söylemi inandırıcılığını kaybetmeye mahkumdur. Yolsuzluğa, torpile ve kul hakkına susan, ahlaktan bahsetme hakkını da kaybeder."

 

5 Maddelik Acil Eylem Çağrısı

Türkiye'nin son çeyrek asırda katettiği mesafelerin ve elde edilen tarihi kazanımların şahsi hırs ile sorumsuzluklara kurban edilmemesi gerektiği vurgulanan metin, 5 temel taleple son buldu:

Tavizsiz Yayın Denetimi: Çocukları, gençleri ve aileyi koruyan yayın denetimi derhal ve kararlılıkla uygulanmalıdır.

Kumar ve Bağımlılık Yasakları: Sanal kumar ve bağımlılık reklamları tamamen engellenmelidir.

Erişilebilir Destek: Aile danışmanlığı ve bağımlılık tedavisi her ailenin kolayca ulaşabileceği bir hizmet haline getirilmelidir.

Müfredatta Değerler Eğitimi: Değerler eğitimi, eğitim müfredatının kenar notu değil, ana omurgası yapılmalıdır.

Amasız Hesap Verme: Kamu kurumlarından belediyelere, iş dünyasından sivil topluma kadar rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karışan kim olursa olsun yargı önünde hesap vermelidir.

Siyasi bir yön gözetmeksizin, Müslümanları uyaran vakıf açıklamasını, "Haysiyetin incindiği, mahremiyetin satıldığı, şiddetin alkışlandığı yerde susmayacağız. İyiliği öğreteceğiz, yaşayacağız, yayacağız ve koruyacağız" ifadeleriyle tamamladı.

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