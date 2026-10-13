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Gündem Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!
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Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!

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Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!

Sol yanlısı, kemalist ve iktidar karşıtı muhalif isimleri bünyesinde toplayarak CHP zihniyetinin arka bahçesine dönüşen Düşünbil Dergisi, AK Parti sonrası için skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İmam hatipleri sanat ve spor okullarına dönüştürmeyi, Diyanet İşleri’ni kapatmayı, camilerin ödeneklerini kesmeyi planlayan laikçi zorbalar, Roma tarihi ile evrimi de yeniden okul müfredatına sokmayı hedefliyormuş.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptığı paylaşımda, 6’lı masanın sac ayağı olan partileri AK Parti yandaşı gibi göstermeye çalışarak, “İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi. Bu partiler AKP’ye çalışıyor. Yedek lastik olarak kullanılıyor. Öyle bir simülasyondayız ki HDP de bunun bir parçası. AKP’den seçim ile kurtulmak imkansız gibi. Öyle olsa zaten seçimi de yasaklarlar. Halk uyanırsa AKP gider, uyanmaz ise Türkiye gidecek. Halkı nasıl uyandırabiliriz? Tüm mesele bu!” paylaşımını yapan Düşünbil Dergisi, bu defa da AK parti sonrası yapacakları milli ve manevi yıkımın tüyolarını verdi.

CAMİLERE PARA HARCANMAYACAK 

Geçmişteki paylaşımlarında bir tek açık açık darbe çağrısı yapmadığı kalan seküler yobaz dergi, bakın AK Parti sonrasında neler yapmayı planlıyormuş!

•Tüm imam hatip okulları kapatılıp spor, sanat ve meslek okullarına dönüştürülecek.

•Diyanet işleri başkanlığı kaldırılacak, bütçesi sağlık, eğitim ve bilime aktarılacak.

•Camiler, camiye gidenlerin bağışları ile ayakta duracak. Bütçeden ekstra bir pay ayrılmayacak.

•Basın, dağıtım ve TRT hiçbir hükümetin tekelinde olmayacak. Özgür ve bağımsız olacak.

MEYDANDA KUR'AN OKUYANA ÖMÜR BOYU HAPİS

* Ülkenin kaynakları birkaç çıkar grubunun elinden alınacak ve halkın yararına kullanılacak.

* Din temelli siyaset yasaklanacak ve Kutsal kitap ile seçim meydanlarına çıkanlara ömür boyu hapis verilecek.

* Irkçı, dinci ve mezhepsel söylemlere ağır suçlar getirilecek.

* Tüm kamu ve kurumlarda türban yasaklanacak. Dini hiçbir simge sokakta takılamayacak.

* Okullarda Anadolu ve Roma tarihi okutulacak. Felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleri ile Evrim tekrar bilimsel düzeyde okutulmaya başlanacak.

REFERANSLAR VE TARİH DE İLGİNÇ!

Çoğu 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde 2014 yılından itibaren dergiye destek vermeye başlayan akademisyen, araştırmacı ve yazarın derginin ‘referanslarımız’ listesinde yer alması dikkat çekti. İşte o isimlerden bazıları…

Prof. Dr. Arzu Hacıyeva, Prof. Dr. Ayşegül A. Yarpuzlu, Prof. Dr. Banu Cangöz, Prof. Dr. Barış Korkmaz, Prof. Dr. Cengiz Güleç, Prof. Dr. Erdinç Sayan, Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, Prof. Dr. Mahinur S. Akkaya, Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, Prof. Dr. Osman Demircan, Prof. Dr. Renan Pekünlü, Prof. Dr. Yaman Örs, Prof. Dr. Yasin Ceylan, Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, Doç. Dr. Ferhat Fattahlı, Doç. Dr. Kerem, Yrd. Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak Cankoçak, Yrd. Doç. Dr. Güçlü Ateşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Svitlana Nesterova, Dr. Mahmut Tolon, Uz. Dr. Mutluhan İzmir, Erdoğan Aydın, Hüsen Portakal, İkbal Kaynar.

ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN!

İmam hatipleri, Diyanet’i, ibadethaneleri, dini ve manevi değerleri yerle bir etmeyi hayal eden azgın azınlığa, vatansever, muhafazakar kesimlerden büyük tepki geldi.

Tek parti döneminin ve 28 Şubat sürecinin özlemini çeken güruha tepki gösteren sosyal medya yorumcuları, “Toplumsal yapıyı dinamitlemek ve ülkeyi yeniden eski vesayetçi günlere, kaos dolu ortamlara taşımak istiyorlar. Allah bu vatan millet düşmanlarının eline fırsat vermesin” dediler.

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Yorumlar

misafir

on altı temuzu hatırlıyormusunuz o devirler geçti bu ülkeyi kökü dışarıda olanlara gayrı kolay kolay yedirtmeyiz o devirler geçti kayrı burası müslümandır müslüman kalacaktır

Maraşlı

Taktik feto taktiği birilerine diktatör diyen zihniyet kendisi diktatör imiş mal ortaya çıktı. Allah sizin gibi düşünen 28 şubatcılara bu fırsatı vermedi ki size versin ...
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