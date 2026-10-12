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Yerel Arı yüklü kamyon devrildi! 2 kişi yaralandı
Yerel

Arı yüklü kamyon devrildi! 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Arı yüklü kamyon devrildi! 2 kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda arı yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman kara yolunda seyir halindeki arı yüklü kamyonun devrilmesiyle kaza meydana geldi.

 

Kaza, saat 15.15 sıralarında D850-10 kara yolunun Adıyaman istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan N.B. (55) yönetimindeki 12 AL 655 plakalı arı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Z.B. (56) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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