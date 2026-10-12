Denizin dibinden tarih çıktı! Yüzükteki sır şaşırttı

Akdeniz'in derinliklerinde sürdürülen arkeolojik çalışmalar, İskenderiye'nin kayıp tarihinden yeni bir parçayı gün yüzüne çıkardı.

Avrupa Su Altı Arkeolojisi Enstitüsü (IEASM) ile Mısırlı arkeologların İskenderiye'nin Doğu Limanı'nda gerçekleştirdiği kazılarda bronz bir mühür yüzük bulundu.

Küçücük yüzüğün üzerindeki tasvir incelendiğinde ise araştırmacıları heyecanlandıran ayrıntı ortaya çıktı.

ÜZERİNDE KAYIP DÜNYA HARİKASI VAR

Yüzüğün üzerine, Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında gösterilen İskenderiye Feneri'nin işlendiği belirlendi.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi yetkililerine göre keşfi daha da önemli hale getiren ayrıntı, İskenderiye Feneri tasvirinin bilinen örnekler arasında ilk kez bir mühür yüzüğünün üzerinde görülmesi.

Yüzükteki kabartmanın, MS 2. yüzyıla tarihlenen bazı İskenderiye sikkelerindeki fener tasvirlerine benzediği belirtildi. Ancak yüzüğün kendisi için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

SARAYIN KALINTILARI ARASINDAN ÇIKTI

Keşfin yapıldığı yer de en az yüzüğün kendisi kadar dikkat çekici.

Eser, günümüzde denizin altında bulunan Antirhodos Adası'ndaki kraliyet sarayı alanında ortaya çıkarıldı. Burası antik dönemde İskenderiye'nin Büyük Limanı'ndaki kraliyet bölgesinin önemli merkezlerinden biriydi.

Kazıları yöneten su altı arkeoloğu Franck Goddio, yüzüğün bir zamanlar önemli bir güç merkezi olan Antirhodos'taki sarayda bulunmasının keşfin önemini artırdığını belirtti.

Araştırmacılar bulgunun, saray kompleksinde idari faaliyetler yürütüldüğüne ve bunlardan bazılarının İskenderiye Feneri'nin yönetimiyle bağlantılı olabileceğine işaret ettiğini değerlendiriyor.

MEKTUPLARI MÜHÜRLEMEK İÇİN KULLANILMIŞ OLABİLİR

Bronz yüzüğün yalnızca bir süs eşyası olmadığı düşünülüyor.

Uzmanlara göre yüzük, üzerindeki kabartmanın mum veya yumuşak kile bastırılmasıyla mektupların, kapların ya da resmi belgelerin mühürlenmesinde kullanılmış olabilir.

Böylece küçük bir yüzük, yaklaşık iki bin yıl önce İskenderiye'deki idari hayatın nasıl yürütüldüğüne ilişkin yeni ipuçları sunuyor.

DEPREMLER TARİHE GÖMDÜ

MÖ 3. yüzyılın başlarında Pharos Adası'nda inşa edilen İskenderiye Feneri, yüzyıllar boyunca Akdeniz'den kente yaklaşan gemilere yol gösterdi.

Antik dünyanın en görkemli yapılarından biri kabul edilen dev fener, yüzyıllar boyunca meydana gelen depremler sonucunda ağır hasar gördü ve sonunda ortadan kalktı.

Şimdi ise denizin dibinden çıkarılan küçücük bir yüzük, kayıp dünya harikasının nasıl tasvir edildiğine ilişkin yeni bir iz ortaya çıkardı.