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Gündem En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?
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En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Dünya genelinde polise ve resmi makamlara kaydedilen tecavüz vakalarının nüfusa oranı üzerinden hazırlanan liste dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Peki ilk 10'da hangi ülkeler var? Listede Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülke bulunuyor mu?

 akit  ÖZEL 

Dünya genelinde tecavüz vakalarına ilişkin resmi kayıtlar ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), ülkelerin polis ve diğer kolluk makamlarına ulaşan tecavüz vakalarını uluslararası veri tabanında topluyor.

Veriler üzerinden yapılan uluslararası sıralama ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

İŞTE İLK 10 ÜLKE

100 bin kişiye düşen kayıtlı tecavüz vakaları üzerinden yapılan sıralamada ilk 10 şöyle:

1- Birleşik Krallık: 105,5
2- Grenada: 101,7
3- Botsvana: 96,3
4- Lesotho: 89,7
5- İsveç: 84,4
6- Esvatini: 75,2
7- Saint Kitts ve Nevis: 74,5
8- Güney Afrika: 69,5
9- Fransa: 62,7
10- Panama: 59,5

Rakamlar her 100 bin kişiye düşen ve resmi makamlara kaydedilen vaka sayısını ifade ediyor.

İÇLERİNDE MÜSLÜMAN ÜLKE VAR MI?

Listenin ilk 10 sırasına bakıldığında dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

İlk 10 ülkenin arasında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan tek bir ülke bulunmuyor.

Listenin zirvesinde Birleşik Krallık yer alırken onu Karayip ülkesi Grenada takip ediyor. Afrika'dan Botsvana, Lesotho, Esvatini ve Güney Afrika; Avrupa'dan İsveç ve Fransa da ilk 10 içerisinde bulunuyor.

Saint Kitts ve Nevis ile Panama ise Amerika kıtasından listeye giren diğer ülkeler arasında yer alıyor.

İSVEÇ VE FRANSA DİKKAT ÇEKTİ

Listenin Avrupa ayağında özellikle İsveç ve Fransa'nın oranları dikkat çekiyor.

İsveç'te 100 bin kişiye 84,4 kayıtlı tecavüz vakası düşerken Fransa'da bu rakam 62,7 olarak hesaplandı.

Birleşik Krallık ise 105,5'lik oranla sıralamanın başında yer aldı.

RAKAMLARI OKURKEN BU AYRINTIYA DİKKAT

Ancak söz konusu verilerin neyi gösterdiği büyük önem taşıyor.

Bu rakamlar bir ülkede meydana geldiği tahmin edilen bütün tecavüz vakalarını değil, polise veya diğer resmi makamlara ulaşarak kayıtlara giren vakaları gösteriyor.

UNODC de uluslararası karşılaştırmalarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Ülkelerin tecavüz suçuna ilişkin hukuki tanımları, polisin olayları kayıt biçimi, soruşturmanın hangi aşamasında olayın istatistiğe dahil edildiği ve mağdurların yetkili makamlara başvurma oranları birbirinden farklı olabiliyor.

POLİS KAYITLARININ ORTAYA KOYDUĞU TABLO

Bütün bu metodolojik farklılıklara rağmen resmi kayıtlara yansıyan veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

2023 verileri üzerinden oluşturulan sıralamada polise ve resmi makamlara kaydedilen tecavüz vakalarının nüfusa oranının en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu herhangi bir ülke yer almıyor.

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