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Gündem Azerbaycan’daki kısıtlama İstanbul’da protesto edilecek: Konsolosluk önünde başörtüsü eylemi
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Azerbaycan’daki kısıtlama İstanbul’da protesto edilecek: Konsolosluk önünde başörtüsü eylemi

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Azerbaycan’daki kısıtlama İstanbul’da protesto edilecek: Konsolosluk önünde başörtüsü eylemi

Azerbaycan’da öğrencileri ağlatan, velileri isyan ettiren, STK’ları ayağa kaldıran başörtüsü yasağı, bu akşam İstanbul’da protesto edilecek. Köklü Değişim’in organize ettiği eylem 21.00’da Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilecek.

Köklü Değişim, Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına tepki göstermek amacıyla bugün saat 21.00’de Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde buluşma çağrısı yaptı.

 

Köklü Değişim tarafından yayımlanan duyuruda, “Hicab Allah’ın emridir, yasaklanamaz!” ifadelerine yer verildi.

 

Başörtüsü yasağına karşı tepki göstermek isteyenlerin davet edildiği çağrıda, buluşmanın 13 Ekim Salı günü saat 21.00’de gerçekleştirileceği belirtildi.

 

Eylem adresi, İstanbul Beşiktaş’taki Akatlar Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi No: 65 olarak duyuruldu.

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