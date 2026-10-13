Kritik zirvede Orta Doğu diplomasisi! BAE Lideri Al Nahyan ile Putin telefon hattında buluştu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan bilgilere göre dev görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği imkanları etraflıca ele alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Muhammed bin Zayid, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ile stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Liderler ayrıca başta Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çabalar olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.
Görüşmede bölge ülkeleri ve halklarının çıkarları doğrultusunda bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.