Bakan Gürlek açıkladı! 39 ildeki dev yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 159 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yatırım dolandırıcılığına yönelik Ankara merkezli yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Gürlek, 23 vatandaşın 51 milyon liradan fazla dolandırıldığının belirlendiği soruşturma kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen incelemelerde 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 215 şüpheli hakkında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla aktardıkları belirlendi.

BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Gürlek, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır."