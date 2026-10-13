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Gündem TBMM’de sürpriz görüşme: Bahçeli ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi
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TBMM’de sürpriz görüşme: Bahçeli ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

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TBMM’de sürpriz görüşme: Bahçeli ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin, "İki eski arkadaş olarak görüştük." açıklaması yaptı.

TBMM’de bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştüklerini söyledi.

CHP'den görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

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Yorumlar

davut

kesin hayati kararlar almışlardır.peh peh peh
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