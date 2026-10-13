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Gündem Böyle olur Özgür’ün ‘Namus’ anlayışı: Fuhuşçular öyle AK Parti’ye geçenlere böyle
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Böyle olur Özgür’ün ‘Namus’ anlayışı: Fuhuşçular öyle AK Parti’ye geçenlere böyle

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Belediye personellerini yatağa atan belediye başkanları Tanju Özcan’a Özkan Yalım’a ve Muhittin Böcek’e ‘Namussuz’ diyemediği gibi onlara sahip çıkan Özgür Özel, sırf AK Parti’ye geçtiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’a ‘Namussuz” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için siyasi eleştiri sınırlarını aşan terbiyesizce ifadeler kullandı. Özel,  "Öz eleştiri yapacak mısın diyorlar. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı" ifadelerini kullandı.

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvetlerle oturduğu CHP genel başkanlığı koltuğundan mahkemenin mutlak butlan kararıyla kalkmak zorunda kalan Özgür Özel, ‘namus’ anlayışı sosyal medyada gündem oldu. Belediye personelini yatağa atan Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’a, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan’a Yalım’a ve Antalya eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’e “Namussuz” diyemeyen Özgür, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ı hedef aldı.

FUHUŞÇULAR MI NAMUSLU?

Fuhuşçu ve rüşvetçi belediye başkanlar için ‘Namussuz” ifadesini kullanmayan ve onlara tek kelime edemeyen Özel, sırf AK Parti’ye geçtiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay “namussuz” dedi. Özel açıklamasında, “Ne öz eleştirisi, içim yanıyor içim, Cemil Tugay’ı eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı” ifadelerini kullandı.

"İZMİRLİLERİ KAHREDECEK İŞLER YAPMAYA BAŞLADI"

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yangın yerinde İzmir belediye başkanı da gitti AK Parti’ye katıldı. Kendisini seçenlere ihanet edip, arkadaşlarına yol arkadaşlarına ihanet edip, ettiği her yemini hiç edip daha 10 gün önce söylediği sözleri hepsini birden yok sayıp gidip bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, oralarda pişkin pişkin sırıtmaya ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı.

Bu ne ilk, belki de son olmayacak… Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem.Ben bir yıl önce kongremizi yaparken iktidara gül bahçelerinden değil, dikenli yollarda yürümeyi, eziyet çekmeyi, üzülmeyi ama teslim olmamayı vadediyorum demiştim. Oradaki yolda devam ediyoruz.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK YEREL SEÇİM BAŞARISIYDI"

İzmir’de yaşananların İzmirlilere hissettirdiklerini anlıyorum.

İzmir’de 31 belediye başkanı adayı göstermiş ve 29’unun seçilmesini 31 Mart akşamı sevincini sizlerle birlikte yaşamış birisiyim ben. Bugün orda burada yalan beyanlarda bulunanlar ilk telefonla kutlamaları yapıyorlardı. Türkiye tarihinin en büyük yerel seçim başarısıydı. Türkiye’nin yüzde 65’i, ekonominin yüzde 85’i, İzmir’de bir Menemen ve Aliağa dışında tamamı kazanılmıştı. Çok büyük bir zaferdi.

"BU KAFA KIRILAYDI..."

O gün belirlenen, çeşitli yöntemlerle diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday bugün ihanet etti. Şimdi birileri o gün başarı deyip sahiplenen birileri ıvır zıvır konuşuyor: “Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, özeleştiri yapacak mısın?” Özeleştiri ne? İçim yanıyor içim. Eğer son imzayı bu el attıysa bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı. O özeleştiri ne?

"SİZİN GİBİ HAYSİYETSİZLİK PEŞİNDE KOŞANLARA BU PARTİYİ TESLİM ETMEM"

Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın’da topuklayıp kaçarken hiç orada sorumluluk almayanlar. Prensesleri Afyon’dan AK Parti’ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar. Ataşehir’de altı meclis üyesinin beşi önceki dönemin sorumluğunda olanlar. Çıkıp da bize İzmir’le aramıza girip “Özür dilecek misin?”. İzmirli’nin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem ulan.

Kimsiniz siz? Butlancılar… Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar… Kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler. İzmir’le Yeni Parti’nin arasına, İzmir’le Özgür Özel’in arasına kimse giremez.

İzmir sana selam olsun, İzmir Yeni Parti ve Özgür Özel sana kurban olsun. Hepinizi çok seviyoruz."

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