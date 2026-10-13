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Gündem CHP’li Fırat ‘eski dostların kazığını’ anlattı Özel CHP’nin arşivini çalıp öyle gitmiş!
Gündem

CHP’li Fırat ‘eski dostların kazığını’ anlattı Özel CHP’nin arşivini çalıp öyle gitmiş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP İletişim Koordinatörü Fırat, Özgür Özel ve ekibinin CHP’den ayrıldıkları süreçte partinin arşivini çaldıklarını ileri sürdü. Özel’in bunu inkar etmediğini ifade eden Fırat, partinin sosyal medya hesaplarının da çalındığını söyledi.

Tv100 ekranlarına konuk olan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, “Şu anda partinin arşivi yok. Niye yok? Arkadaşlar bunu çaldılar. Korkunç bir kavramdan bahsediyorum. Özgür Bey bunu inkâr etmedi ve "Biz bunları meşru görmüyoruz. O yüzden vermedik" dedi.

 Sosyal medya hesapları da gitti!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in de yaklaşık 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almak için uğraştığını öne süren Fırat, hesapların devrine ilişkin sorun yaşandığını iddia etti. Fırat, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, 6 aydır partinin sosyal medya hesaplarını geri almaya çalışıyor. Partinin sosyal medya hesaplarını çaldılar” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun “arınma” sözlerini hatırlattı

Açıklamasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki arınma ve temizlenme söylemlerine de değinen Fırat, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Parti arınmak, temizlenmek zorunda’ demesin de ne desin? Kendi partisine bunu yapanlar, es kaza ülkeyi yönetmiş olsalardı ne olurdu?”

 

Şimdi de ‘boş kasa’ krizi

CHP ile YENİ Parti arasındaki arşiv ve sosyal medya hesabı gerilimine şimdi de boş kasa iddiası eklendi. Yeni Partili bir milletvekili, CHP Genel Başkanlık makamındaki kasanın anahtarının teslim edildiğini ancak kasanın boş çıktığını öne sürerken, Kılıçdaroğlu söz konusu kasanın Baykal döneminden kaldığını belirterek iddiaları yalanladı.

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Yorumlar

Can Baskan

Partiye mahkeme yoluyla cokenlerin soz hakki yok

Chp nin arşivi dediği delege bilgileri ...

Ne arşiviniz olacak ki..
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