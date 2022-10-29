Katar'ın sembol binaları Doha'da Türk bayraklarıyla aydınlandı

Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, The View Hospital, Iconic 2022 ve THE e18hteen Kulesi kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerine ayrıca "Türkiye Cumhuriyetinin 99. yılını kutluyoruz" ve "Mutlu yıl dönümleri" yazısı yazıldı; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yansıtıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle her alanda gördüğümüz bu büyük kutlamadan ötürü Katarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu günde Türk bayrağını binalarına yansıtan tüm makamlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Göksu, Katar'da halk ve hükümet düzeyinde gördükleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan bu ilginin şaşılacak bir durum olmadığını dile getirdi.

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