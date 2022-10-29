  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Katar'ın sembol binaları Doha'da Türk bayraklarıyla aydınlandı
Aktüel

Katar'ın sembol binaları Doha'da Türk bayraklarıyla aydınlandı

Katar'ın başkenti Doha'daki 6 binanın dış cephesine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 00:23:00 - 2022-10-29 00:32:52
Katar'ın sembol binaları Doha'da Türk bayraklarıyla aydınlandı

Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, The Torch Tower (Meşale Oteli), Sheraton Otel, The View Hospital, Iconic 2022 ve THE e18hteen Kulesi kırmızı beyaz renge büründü.

Türk bayraklarının üzerine ayrıca "Türkiye Cumhuriyetinin 99. yılını kutluyoruz" ve "Mutlu yıl dönümleri" yazısı yazıldı; Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yansıtıldı.

Katar'ın sembol binaları Türk bayraklarıyla aydınlandı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle her alanda gördüğümüz bu büyük kutlamadan ötürü Katarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu günde Türk bayrağını binalarına yansıtan tüm makamlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'nın simge yapılarından Sheraton Oteli'ne Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika Güncel Haberler

Göksu, Katar'da halk ve hükümet düzeyinde gördükleri ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan bu ilginin şaşılacak bir durum olmadığını dile getirdi.

İlginizi çekebilir → AP'den Hırvatistan'a Schengen onayı! Schengen vizesi nedir, nasıl alınır? Schengen vizesi ne kadar? Schengen ülkeleri → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Avustralyalı milli futbolcular, Katar'ın insan hakları sicilini eleştirdi! Dünya Kupası’nda protesto edecekler → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → TOKİ başvuru ne zaman bitiyor? 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru e-devlet 2022? İstanbul'da yeni TOKİ projesi var mı 2022?→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir → Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23