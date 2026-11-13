  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenski'den ABD'nin Donbas şartına sert tepki: Böyle konuşamazsınız! 'Fon vurgunu yapanların tam listesi açıklansın!' Erkekleri SSK eliyle kısırlaştırdılar! Zelenskiy, Rusya ile en büyük esir takasının yapılacağını açıkladı Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı Trump: Bu iş bittiğinde İsrail’e gidip başbakan olabilirim İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı Meclis’te MEB bütçesine sert tartışma damga vurdu! Bakan Tekin ve Özçağdaş arasındaki gerilim nedeniyle oturuma ara verildi! Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Gündem İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle!
Gündem

İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle!

İsrail merkezli i24 News kanalında Türkiye ve Gazze üzerinden yaşanan tartışma gündem oldu. Türk akademisyen Muhannad Hafızoğlu, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdiği İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri'ye, “Kararı biz veririz. Büyükleri dinle” sözleriyle karşılık verdi. Programda Kıbrıs, Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazze'nin geleceği de gündeme geldi.

İsrail merkezli i24 News televizyonunda yayınlanan programda Türk akademisyen Muhannad Hafızoğlu ile Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyeni Dr. Meir Masri arasında sert bir tartışma yaşandı.

Türkiye'nin bölgesel politikaları ve Filistin meselesi üzerinden başlayan sözlü atışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün gündeme gelmesiyle daha da hararetlendi.

“KARARI BİZ VERİRİZ, BÜYÜKLERİ DİNLE!”

Masri'nin Türkiye'nin Kıbrıs politikasını uluslararası hukuk üzerinden eleştirmesine karşılık veren Hafızoğlu, Ankara'nın bağımsız karar alma iradesine vurgu yaptı.

Hafızoğlu, İsrailli akademisyene şu sözlerle seslendi:

“Kararı biz veririz. Büyükleri dinle.”

Sunucunun müdahale etmeye çalıştığı tartışmada Hafızoğlu, “Siz cücelersiniz. Büyüklerden böyle öğrenirsiniz” ifadelerini de kullandı.

HAMAS VE FİLİSTİN KONUSUNDA SERT TARTIŞMA

Hamas konusunda da Masri'ye karşı çıkan Hafızoğlu, hareketi Filistin topraklarını savunan bir direniş örgütü olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarını eleştiren Hafızoğlu, “Ancak Filistin sonsuza kadar var olacak” dedi.

“BİZ BAĞIMSIZIZ, GERÇEK BİR DEVLETİZ!”

Türkiye'nin bağımsız dış politika izlediğini vurgulayan Hafızoğlu, İsrail'in başka ülkelerin yönlendirmeleriyle hareket ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel girişimlerine de değinen Hafızoğlu, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve bölgede istikrar sağlanması için çalıştığını belirtti.

“NETANYAHU'YA RAĞMEN GAZZE'NİN GELECEĞİ FARKLI OLACAK!”

Gazze'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hafızoğlu, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'e, Netanyahu'ya ve onu destekleyen herkese rağmen Gazze'nin geleceği farklı olacak.”

Hafızoğlu, Türkiye'nin karşısına çıkan engellere rağmen bölgesel meselelerde kendi kararlarını almaya devam edeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı

Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı

İsrailli haham, Arap siyasetçilerle iş birliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi
İsrailli haham, Arap siyasetçilerle iş birliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi

Dünya

İsrailli haham, Arap siyasetçilerle iş birliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi

Türkiye'nin Antalya'daki tarihi tavrı İsrail'i rahatsız etti! Murat Alan’dan çarpıcı analizler
Türkiye'nin Antalya'daki tarihi tavrı İsrail'i rahatsız etti! Murat Alan’dan çarpıcı analizler

Gündem

Türkiye'nin Antalya'daki tarihi tavrı İsrail'i rahatsız etti! Murat Alan’dan çarpıcı analizler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı
Gündem

Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Konya'da evlerinde 23 yıllık öğretmen eşiyle tartışan astsubay, arkasını döndüğünde sırtından bıçaklandı. Ciğeri sönen ve durumu ağır olan a..
Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir
Gündem

Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir

TBMM'de bekleyen 1000'i aşkın dokunulmazlık dosyasının, ağır suçlamalar içerenlerden başlanarak gündeme alınması için hazırlık yapıldığı bel..
Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi
Siyaset

Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi

Bütçe görüşmeleri öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın uzattığı eli havada bırakarak büyük saygısızlığa imza ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23