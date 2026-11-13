İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle!

İsrail merkezli i24 News televizyonunda yayınlanan programda Türk akademisyen Muhannad Hafızoğlu ile Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyeni Dr. Meir Masri arasında sert bir tartışma yaşandı.

Türkiye'nin bölgesel politikaları ve Filistin meselesi üzerinden başlayan sözlü atışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün gündeme gelmesiyle daha da hararetlendi.

“KARARI BİZ VERİRİZ, BÜYÜKLERİ DİNLE!”

Masri'nin Türkiye'nin Kıbrıs politikasını uluslararası hukuk üzerinden eleştirmesine karşılık veren Hafızoğlu, Ankara'nın bağımsız karar alma iradesine vurgu yaptı.

Hafızoğlu, İsrailli akademisyene şu sözlerle seslendi:

“Kararı biz veririz. Büyükleri dinle.”

Sunucunun müdahale etmeye çalıştığı tartışmada Hafızoğlu, “Siz cücelersiniz. Büyüklerden böyle öğrenirsiniz” ifadelerini de kullandı.

HAMAS VE FİLİSTİN KONUSUNDA SERT TARTIŞMA

Hamas konusunda da Masri'ye karşı çıkan Hafızoğlu, hareketi Filistin topraklarını savunan bir direniş örgütü olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarını eleştiren Hafızoğlu, “Ancak Filistin sonsuza kadar var olacak” dedi.

“BİZ BAĞIMSIZIZ, GERÇEK BİR DEVLETİZ!”

Türkiye'nin bağımsız dış politika izlediğini vurgulayan Hafızoğlu, İsrail'in başka ülkelerin yönlendirmeleriyle hareket ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel girişimlerine de değinen Hafızoğlu, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve bölgede istikrar sağlanması için çalıştığını belirtti.

“NETANYAHU'YA RAĞMEN GAZZE'NİN GELECEĞİ FARKLI OLACAK!”

Gazze'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hafızoğlu, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'e, Netanyahu'ya ve onu destekleyen herkese rağmen Gazze'nin geleceği farklı olacak.”

Hafızoğlu, Türkiye'nin karşısına çıkan engellere rağmen bölgesel meselelerde kendi kararlarını almaya devam edeceğini kaydetti.