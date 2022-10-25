AP'den Hırvatistan'a Schengen onayı! Schengen vizesi nedir, nasıl alınır? Schengen vizesi ne kadar? Schengen ülkeleri

Schengen Nedir?

Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği üyelerini içeren bölgeye Schengen deniyor. Schengen bölgesi anlaşması sayesinde üye olan ülkelerin vatandaşları vizeye ihtiyaç duymadan yalnızca kimlik ve pasaportları ile bu bölgedeki ülkeler arasında seyahat edebiliyor. Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir.

AP'den Hırvatistan'ın Schengen üyeliğine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Sivil Özgürlükler Komitesinde Hırvatistan'ın Schengen bölgesi üyeliği için hazırlanan rapor oylandı. Rapor, 8'e karşı 45 oyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Hırvatistan'ın, Schengen bölgesine dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini kabul etti.

Raporda, AB Konseyi'nin sınır kontrollerinin artık kaldırılması konusunda son kararı vermesi isteniyor.

Ayrıca AB'nin dış sınırlarında temel hakların düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor ve bunun için Hırvatistan'ın AP ile AB Konseyi'ne eylem planı, özellikle de polis memurlarını izleyecek bağımsız mekanizma hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılıyor.

Schengen vizesi son durum nedir?

Schengen vizesi, Schengen bölgesinde 180 günde 90 gün kalış hakkı tanımaktadır ve en fazla 5 yıllık verilebilmektedir.

Schengen ülkeleri

Schengen vize ülkeleri arasında Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Avusturya, Slovenya, Belçika, Litvanya, Slovakya, Danimarka, Portekiz, Fransa, Polonya, Hollanda, Malta, İspanya, Macaristan, İsveç, Lüksemburg, İtalya ve Letonya yer alıyor.

Schengen ülkeleri arasındaki vize serbestisi sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik ya da pasaportları ile bölge içinde seyahat edebiliyor. Bölge dışında kalan kişilerden ise vize talep ediliyor ise vize başvurusu yaparak istedikleri birlik üyesi ülkeler için işlemleri başlatabiliyorlar.

Schengen Vizesi ne kadar?

2022 yılında Schengen vize ücreti; turistik, transit, ticari ya da aile ziyareti fark etmeksizin her türde 80 Euro oluyor.

Schengen Vize Evrakları Nelerdir?

Schengen vize evrakları ülkeye bağlı olarak değişkenlik gösterse de genel olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Schengen vizesi alabilmek için gerekli evraklar şunlardır:

Vize başvuru formu

Pasaport

Uçak bileti ve otel rezervasyonu

Yurt dışı seyahat sigortası

Ölçülere uyumlu fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgah belgesi

Banka hesap bilgileri

Çalışanlardan İstenen Schengen Vize Başvuru Belgeleri

Çalışandan talep edilen Schengen vize başvuru belgeleri şunlardır:

İşveren mektubu

4A hizmet dökümü

İşe giriş belgesi

Maaş bordrosu

Vergi levhası

İmza sirküleri

Faaliyet belgesi

Schengen Vize Adımları Nelerdir?

Schengen vizesi almak için öncelikle ilgili koşulları yerine getirip talep edilen belgeleri hazırlaman gerekiyor. Ardından gitmek istediğin ülkenin temsilciliğine başvurarak randevu alabilir ve sonucu bekleyebilirsin.

Schengen Vizesi İçin Bilinmesi Gerekenler

Schengen vizesi için yapılması gerekenler mevcut ülke vatandaşlığına, gidilmek istenen ülkeye, seyahat tipine ve diğer politik konulara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Hangi Avrupa Ülkeleri Schengen Vizesi Düzenler?

Schengen bölgesinde yer alan her ülke Schengen vizesi düzenleyebiliyor. Vize onaylandığında öncelikle vize aldığın ülkeye giriş yapman gerekiyor.

Schengen Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Schengen vizesi; arkadaşları ya da akrabaları ziyaret, turist amaçlı konaklama, iş seyahati, eğitim ve istihdam gibi çeşitli amaçlar için alınabiliyor. Schengen vizesinin çıkma süresi ise aşağıdaki unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor:

Başkonsolosluğun iş yoğunluğu

Schengen vizesine başvurma amacı

Başvuru yapan kişinin uyruğu

Evrakların incelenme durumu

Başvuran kişinin yaşı

Otel ve uçak rezervasyon bilgileri

Banka hesap bilgileri

Başvuran kişinin mesleği ve gelir durumu

İşveren mektubu

Başvuran kişiye ait sabıka kaydı

Ülkeler arası politikalar

Bu konular Schengen vizesinin çıkma süresinde değişikliklere neden olsa da ortalama bir vizenin onay ya da ret kararı 15 gün içerisinde belli oluyor. Vizesi onaylanan kişiler Schengen üyesi olan Avrupa ülkelerinde 90 gün konaklayabiliyor. Turizm ya da iş amaçlı ziyaretlerin dışında eğitim ve istihdam gibi konular için Schengen vizesini uzatmak isteyenler ulusal vize başvurusu yapabiliyor.

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