Rüşvetçisi, fuhuşçusu, cuntacısı eski Türkiye artıkları Yeni Parti’de! Bir tek adı yeni

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Rüşvet trafiği yürüttüğü gerekçesiyle hakkında 63 dokunulmazlık fezlekesi bulunan Özgür Özel’in, “zincirleme şekilde rüşvet almakla” suçlanan Veli Ağbaba’nın, şaibeye doymayan Ali Mahir Başarır’ın ve uçkur skandallarıyla anılan Mustafa Sarıgül’ün “kurucuları” arasında yer aldığı Yeni Parti, eski Türkiye artıklarının toplanma kampına dönüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde farklı dönemlerde görev yapan ve “Yeni bir siyaset anlayışına büyük gereksinim duyulduğu” gerekçesiyle Yeni Parti’ye katılma kararı alan 258 eski milletvekilinin buram buram vesayet kokan karanlık sicili dikkat çekti. Kendilerini Cumhuriyetin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı sosyal demokrat milletvekilleri olarak tarif eden isimler arasında 28 Şubat darbesinde aktif rol alan ‘Beşli Çete’nin üyelerinden dönemin DİSK Başkanı Rıdvan Budak ile Türk-İş Başkanı Bayram Meral’in yanı sıra “Genç subaylar tedirgin” manşetini atarak cuntacıların sözcülüğünü yapan Mustafa Balbay, muhtıra yayınlamadığı için TSK’ya “Kâğıttan kaplan” iftirası atan Süheyl Batum, iktidara “Bunlar para için analarını satar” diyecek kadar alçalan 27 Mayıs darbesinin basın sözcüsü Oktay Ekşi gibi postal sevicileri yer aldı.

İşte “Özel’in Yeni Partisi, Vesayet artıklarının toplanma merkezi oldu” dedirtecek o kadro:

Listenin başında ülkeyi 28 Şubat darbesine götüren ‘Beşli Çete’nin üyelerinden dönemin DİSK Başkanı Rıdvan Budak ve Türk-İş Başkanı Bayram Meral yer aldı.

27 Nisan e-muhtırasını tetikleyen Cumhuriyet mitinglerinde öne çıkan Necla Arat’ın adresi YP oldu.

“Türbanlı hakimin hakkımı koruyacağından şüphem var” hezeyanında bulunarak başörtülü yargı üyelerine iftira atan Fikri Sağlar, Özel’in yol arkadaşı oldu.

Merve Kavakcı’nın Meclis’te başörtüsüyle yemin etmesini engellemeye çalışan Ali Ilıksoy da Özel’in partisine duyduğu muhabbeti ortaya koydu.

AK Parti seçmenine “Akılsız” diyerek hakaret eden, ülke ülke dolaşıp Türkiye’yi karalayan Faruk Loğoğlu ile laiklik maskesi altında siyasal Alevicilik yapan Sebahat Akkiraz’ın, Gezi eylemlerini kutsayan Nevin Gaye Erbatur’un, Kur’an eğitimine karşı çıkan Kani Beko’nun, “Her canlı ölümü tadacaktır” ayetini sinir bozucu bulan Binnaz Toprak’ın tercihi YP oldu.

ABB’yi zarara uğratan Murat Karayalçın, zimmet suçundan mahkûm olan Sefa Sirmen, şaibeli ihaleden yargılanan Celal Doğan’ın Özel’le siyaset yapmayı tercih etmesi ise “Yolsuz yolsuzu bulur” atasözünü akla getirdi.

2023’te fondaş medyada “Çarşaf giyen kadının terörist olup olmadığını nereden bileceğiz” çıkışında bulunan miadı dolmuş siyasetçi Önay Alpago, benzer tercihte bulundu.

Sivas Olayları’nın avukatlarından olan ve 2016’da PKK ile PYD/YPG mensuplarını terörist olarak değil, eylemci olarak niteleyen Şenal Sarıhan da kadroya katıldı.

“İSİMLERİ ‘YENİ’, ZİHNİYETLERİ ESKİ”

Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şunları söyledi:

“Yeni Parti’nin zihniyeti eski. Özgür Özel ve ekibinin görüşleri bunun kanıtı. Özel’in yanında yer almayı yeğleyen 258 eski senatörün, parlamenterin söylemleri ve eylemleri bunun delili. Özel’in partisinin bir tek ismi ‘Yeni’. Figürler, fikirler, uygulamalar ise köhne. Dönüşüm özde değil sözde. ‘Yeni’ meni Hak getire. İşte antidemokratik düşünceye sahip insanların Özel’in etrafında kümelenmeleri anlamlı değil mi? 258 ismin de itimat uyandırmadığı aşikâr. Bu isimlerin Türkiye’ye bir şey vermedikleri, vermeyecekleri açık. 28 Şubat darbesinde, 27 Nisan e-muhtırasında rol oynayanlardan ne umulur ki! Vesayet dönemlerini mumla arayanlardan, darbecileri göreve davet edenlerden, dindarları aşağılayanlardan, millî ve manevi değerleri hedef alanlardan ne umulur ki? Anlaşılıyor ki bunların dertleri, Cumhurbaşkanı’ndan öç almak. Bunların dertleri, ülkeyi 1990’lara döndürmek. Bunlar için temel olan makamlar, menfaatler elde etmek. ”

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan da şunları ifade etti:

“Zannımca müşkül durumda bulunulmadığını anlatmak, ‘Ayaktayız’ demek için eski Türkiye’den kalma siyasiler Yeni Parti bünyesine dahil edildi. Mustafa Balbay, eski CHP’li. CHP zihniyetini temsil eden biri. Orada yer edinemediği için Yeni Parti’ye katılma cihetine gitti. Bir dönem CHP’de önemli görevler alanlar, bir ara DSP’de siyaset yapanlar da öyle. Bunların ‘Biz varız’ iletisi vermek için Özel’in peşine takıldıkları muhakkak. 258 eski siyasetçinin vereceği bir şey olmadığı açık. Bunların tavırları da beyanları da aynı. Bunlarda dönüşüm filan yok. Hâsılı Yeni Parti’nin vesayetçi zihniyetleri bünyesinde barındırmasını yadırgamamak gerek. Sadece ismi ‘Yeni’ olan bu partinin bu zihniyetlerle bir yere varamayacağı ise şüphesiz. Yani hukuk tanımayan Özel ve ekibinin böyle bir adım atmasından daha doğal ne olabilir ki! Yargının verdiği mutlak butlan kararına uymamakta direten Özel ve ekibinin 1990’ların siyasetçileriyle ilerlemesinden daha tabii ne olabilir ki!”