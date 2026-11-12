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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli’den helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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MHP lideri Devlet Bahçeli’den helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimiz için taziye mesajı paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelerini kullandı:

"Bugün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur.

 

 

Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum.

Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır" 

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