Milli takımdan 16 futbolcunun yer aldığı videoda Katar’ın göçmen işçilere ve LGBTQ+ kişilere yönelik muamelesine vurgu yapıldı.

Ayrıca Avustralya Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan bir açıklamada ise “işçilerin ve ailelerin yaşadığı acıların göz ardı edilemez” olduğu ifade edildi.

Avustralya, turnuvanın açılış müsabakasında 20 Kasım’da Katar’la karşılaşacak.

Milli futbolcular yayımladıkları videoda göçmen işçiler için “etkili çözüm” ve eşcinsel ilişkilerin suç olmaktan çıkarılması çağrısında bulundu.

bbc'de yer alan habere göre; Futbolcular, Katar’da reformların yerine getirilmesi ve kalıcı kılınması üzerine FIFPro, Uluslararası Yapı ve Ahşap İşçileri ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile birlikte olduklarını söyledi.

Taleplerinin herkese verilmesi gereken temel haklar olduğunu belirten futbolcular, bu yenilikçi gelişmelerin Dünya Kupası’nın son düdüğünün ardından da Katar’da kalıcı bir mirası şekillendireceğini dile getirdi.

Turnuvada Danimarka da Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda “sadeleştirilmiş” formalar giyecek.

Danimarka daha önce, 20 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’ndaki insan hakları kaygıları için FIFA’ya “ek baskı” yapacaklarını söylemişti.

Katar, sert LBGT karşıtı yasaları ve göçmen işçilere muamelesi konusundaki kaygılar da dahil olmak üzere, insan hakları sicili konusunda ağır eleştiriler aldı.

Katar’ın Dünya Kupası Genel Sekreteri, Mart ayında BBC’ye yaptığı açıklamada eleştirilerin “yanlış bilgiden” kaynaklandığını iddia etmiş ve ülkenin dünya kupasına ev sahipliği yapma konusunda “mahcup” olmaması gerektiğini savunmuştu.

Turnuva için yedi yeni stadyum, yeni bir havaalanı, yeni yollar ve 100 dolayında yeni otel inşa edildi. Katar hükümeti sadece stadyumların inşasında çoğunluğu Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Filipinler’den gelen 30 bin yabancı işçinin çalıştığını söylüyor.

İnsan hakları örgütleri, birçoğu ülkede hayatını kaybeden yabancı işçilere muameleden şikayet ediyor.

Guardian gazetesi Şubat 2021’de, Katar’ın Dünya Kupasına ev sahipliği yapma hakkı kazanmasından bu yana, Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka’dan gelen 6500 göçmen işçinin öldüğünü yazmıştı.

Sayının, bu ülkelerin Katar’daki büyükelçiliklerden alınan verilere dayandığı belirtilmişti.

Ancak Katar hükümeti, toplam sayının yanıltıcı olduğunu, çünkü kayıtlara geçen tüm ölümlerin Dünya Kupası bağlantılı projelerde gerçekleşmediğini savunmuştu.

Hükümet, 2014-2020 arasındaki kaza kayıtlarının Dünya Kupası şantiyelerindeki işçilerden 37’sinin öldüğünü gösterdiğini ve bunların da sadece üçünün “iş bağlantılı” olduğunu savunmuştu.

BBC Arapça da Katar hükümetinin, yabancı işçilerin ölüm sayılarını gerçekten az bildirdiğine yönelik kanıtlar bulmuştu.

İngiltere Futbol Federasyonu da, Dünya Kupası inşaat projelerindeki “yaralanma ve ölümler için tazminat ödenmesi” çağrılarını desteklemişti.

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