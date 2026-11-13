Ağaç dikmeye gittiler kafayı çektiler! İçkisiz bayram kutlamıyorlar

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İktidara gelmesi halinde rakıyı 140 TL’ye ucuzlatacağını vaat eden Özgür Özel tarafından kurulan ve her fırsatta alkol içmek için fırsat kollayan Yeni Partililerin, bir bayramı daha boş geçmedi. Kurdukları partinin logosu Yeni Rakı adlı alkol markasına benzeyen ve gerçekleştirdikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı balosunda su gibi alkol tüketen Yeni Partililerin şimdi de fidan dikim törenini bahane ederek kafayı çektikleri ortaya çıktı. Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, düzenlenen etkinlikte doğada masa kurarak içkili eğlence yaptıkları öğrenildi. Yeni Parti heyeti, geçmiş yıllarda yangından zarar gören Asparan mevkisinde yapılan fidan dikim etkinliğinden sonra davullu zurnalı alem yaptığı görüldü. Söz konusu alemde rakı, viski ve muhtelif alkollü içkiler su gibi aktığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA AFİŞE ETTİLER

Alkol içmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Yeni Parti Marmaris heyeti rezilliklerini ise kişisel sosyal medya hesaplarında afişe ettiler. Yeni Parti ilçe üyesi bir kullanıcı söz konusu skandal alkol masasını “Yeni Parti ilçe yönetimi olarak Asparan’da düzenlenen fidan dikimine katıldık” diyerek paylaştığı görüldü. Diğer yandan kamuoyunda her özel günü fırsat bilerek alkol masaları kuran seküler tayfa utanmasa Ramazan ve Kurban Bayramı’nda da içecekler eleştirilerini beraberinde getirdi.