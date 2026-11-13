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Gündem Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı
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Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
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Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı

Muhalif medyanın "Maliyede donuna kadar soyuldu" sözleriyle manşetlerine taşıdığı Mehmet Hamurcu'nun, sosyal medya platformu TikTok'ta etkileşim kasmak amacıyla kurgu içerikler üreten bir TikTok’çu olduğu ortaya çıktı. Şahsın geçmiş paylaşımlarında deste deste paralarla çektiği görüntüler ise olayın "algı operasyonu" ve "dikkat çekme çabası" olduğunu gözler önüne serdi.

 yeniakit.com.tr 

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düğün salonu işlettiği öne sürülen Mehmet Hamurcu isimli şahsın, Oğuzeli Vergi Dairesi önünde kıyafetlerini çıkararak gerçekleştirdiği eylem, muhalif medya ve belirli çevreler tarafından "esnaf bitti" propagandasına dönüştürüldü. Başta Korkusuz gazetesi olmak üzere muhalif yayın organları, şahsın "Maliye her şeyimi elimden aldı, donuma kadar soyuldum" ifadelerini manşetlerine taşıyarak olayı geniş kitlelere "gerçek bir mağduriyet" gibi sundu.

 

 

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Kamuoyunda ekonomik kriz algısı oluşturmak için kullanılan görüntülerin ardından Mehmet Hamurcu'nun sosyal medya hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, "cebimde beş kuruşum kalmadı" diyerek vergi dairesinde soyunan şahsın, TikTok'ta dikkat çekmek ve takipçi kazanmak amacıyla sansasyonel videolar paylaşan bir kullanıcı olduğu belirlendi.

 

DESTE DESTE PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞ

Şahsın sosyal medya arşivinde yer alan diğer görüntüler ise "mağduriyet" iddialarını tamamen çürüttü. Hamurcu'nun kısa süre önce paylaştığı videolarda, bir motosiklet üzerinde poşet dolusu ve deste deste 200'lük banknotları sayarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu videonun üzerine "Benim emeğime el koyanlar sizi Allah'a havale ediyorum, zamanı gelince milletime anlatacağım bunları" notunu düştüğü görülen şahsın, ne amaçla çekildiği anlaşılamayan bu para görüntüleriyle sürekli olarak sosyal medyada gündem olmaya ve dikkat çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

 

 

ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI

Vergi dairesindeki eylemi anbean cep telefonu kamerasıyla kaydederek kurgulayan Hamurcu'nun, Anıtkabir önünden paylaştığı gönderilerle de belirli bir siyasi kesime mesaj vermeye çalıştığı görüldü. Sosyal medyada etkileşim almak uğruna devlet kurumunu hedef alan şahsın bu şovunu sorgulamadan manşetlere taşıyan muhalif medyanın "mağdur esnaf" kurgusu, ortaya çıkan para desteli videolarla birlikte boşa düştü.

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