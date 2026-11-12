İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağ olsun
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçikler için taziye dileklerini iletti.
İletişim Başkanı Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum."